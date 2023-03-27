Тарханов: «Игнашевич — парень характерный. И сейчас он свой характер доказывает»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением об успехах Сергея Игнашевича в «Балтике».

«Игнашевич — очень серьезный парень. Он ко всему относится серьезно. И к футболу, и к быту. Он парень характерный. И сейчас он свой характер доказывает. Это ему помогло стать и хорошим футболистом, и тренером. Характер есть — станешь хорошим тренером», — цитирует Тарханова «Спорт День за Днем».

Игнашевич стал тренером команды из Калининграда в октябре 2021 года. В текущем сезоне «Балтика» под его руководством лидирует в турнирной таблице первой лиги, набрав 51 очко в 24 матчах.