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Сегодня, 21:28

«Рубин» в большинстве обыграл тульский «Арсенал» в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арсенал» Тула — «Рубин».
Фото ФК «Арсенал» Тула

«Рубин» в гостях одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура первой лиги — 1:0.

В конце первого тайма туляки остались в меньшинстве прямую красную карточку получил Данил Степанов. На 47-й минуте единственный гол встречи забил форвард казанцев Джоэль Фамейе.

«Рубин» с 53 очками остается на втором месте в турнирной таблице первой лиги. «Арсенал» с 37 баллами идет на шестой строчке, но может пропустить вперед себя сразу 5 команд по итогам тура.

Россия. ФНЛ. 28-й тур
21 апр, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
0:1
Рубин

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Рубин (Казань)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 27 11 12 4 35-26 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
7
 Динамо Мх 27 9 10 8 18-20 37
8
 Шинник 27 10 6 11 31-33 36
9
 СКА-Хаб. 27 9 9 9 40-33 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 28-27 36
11
 Нефтехимик 27 9 9 9 24-24 36
12
 Родина 27 9 8 10 29-32 35
13
 Акрон 27 7 14 6 28-28 35
14
 Кубань 27 8 7 12 30-31 31
15
 Велес 27 8 4 15 27-42 28
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
17
 Волга 27 4 10 13 19-36 22
18
 Краснодар-2 27 5 6 16 17-44 21
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31 тур
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34 тур
21.04 19:00
Арсенал – Рубин
 0 : 1
22.04 09:00
СКА-Хаб. – Волга
 - : -
22.04 15:00
Динамо Мх – Енисей
 - : -
22.04 15:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
22.04 16:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
22.04 16:00
Шинник – Алания
 - : -
22.04 16:30
Волгарь – Велес
 - : -
22.04 21:00
Балтика – Уфа
 - : -
23.04 16:00
Краснодар-2 – Кубань
 - : -
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