Агент Ломовицкого: «Александр не рассматривает никаких предложений»

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, который представляет интересы полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, заявил, что его клиент не рассматривает варианты с переходом в другой клуб.

Ранее сообщалось, что 25-летним хавбеком интересуются несколько клубов РПЛ.

«Нет, Ломовицкий не рассматривает никаких предложений», — приводит слова Мижигурскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне он сыграл три матча в составе «Рубина», куда перешел в 31 декабря 2022 года из «Химок».