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Сегодня, 21:18

Агент Ломовицкого: «Александр не рассматривает никаких предложений»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, который представляет интересы полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, заявил, что его клиент не рассматривает варианты с переходом в другой клуб.

Ранее сообщалось, что 25-летним хавбеком интересуются несколько клубов РПЛ.

«Нет, Ломовицкий не рассматривает никаких предложений», — приводит слова Мижигурскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне он сыграл три матча в составе «Рубина», куда перешел в 31 декабря 2022 года из «Химок».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-lomovitskogo-aleksandr-ne-rassmatrivaet-nikakih-predlozhenij/
Александр Ломовицкий
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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«Рубин» в большинстве обыграл тульский «Арсенал» в первой лиге
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 27 11 12 4 35-26 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
7
 Динамо Мх 27 9 10 8 18-20 37
8
 Шинник 27 10 6 11 31-33 36
9
 СКА-Хаб. 27 9 9 9 40-33 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 28-27 36
11
 Нефтехимик 27 9 9 9 24-24 36
12
 Родина 27 9 8 10 29-32 35
13
 Акрон 27 7 14 6 28-28 35
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 Кубань 27 8 7 12 30-31 31
15
 Велес 27 8 4 15 27-42 28
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
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 Волга 27 4 10 13 19-36 22
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 Краснодар-2 27 5 6 16 17-44 21
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21.04 19:00
Арсенал – Рубин
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СКА-Хаб. – Волга
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Динамо Мх – Енисей
 - : -
22.04 15:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
22.04 16:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
22.04 16:00
Шинник – Алания
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