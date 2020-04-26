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«Армавир» поблагодарил ликвидаторов чернобыльской аварии

21:48
&quot;Армавир&quot; на дне памяти жертв чернобыльской аварии. Фото Архивное фото клуба
&quot;Армавир&quot; на дне памяти жертв чернобыльской аварии. Фото Архивное фото клуба
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«Армавир» в официальном Twitter поблагодарил участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня исполнилось ровно 34 года со дня катастрофы.

«26 апреля «Армавир» принимал участие в ежегодном митинге, посвященном памяти жертв радиационных аварий и катастроф, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В этом году мы все находимся дома, но помним о погибших и благодарим героев-чернобыльцев за их подвиг», — говорится в Twitter клуба.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcarmavir/status/1254387612267294720

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