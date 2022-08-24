«Андерлехт» может купить у «Рубина» Абильдгора

По данным «СЭ», «Андерлехт» интересуется хавбеком «Рубина» Оливером Абильдгором. Стороны ведут переговоры о возможном переходе датчанина. Футболист этим летом не приостанавливал контракт с казанцами, чтобы клуб мог продать его.

Абильдгор переходил в «Рубин» в 2020-м году за 1 миллион евро из датского «Ольборга».

Отметим, что клуб из Брюсселя уже покупал игроков из премьер-лиги — в прошлом году Кристофер Ольссон переходил в «Андерлехт» из «Краснодара».

Контракт Абильдгора с казанским клубом рассчитан до конца июня 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 7 миллионов евро.