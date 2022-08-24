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Сегодня, 21:20

«Андерлехт» может купить у «Рубина» Абильдгора

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Оливер Абильдгор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», «Андерлехт» интересуется хавбеком «Рубина» Оливером Абильдгором. Стороны ведут переговоры о возможном переходе датчанина. Футболист этим летом не приостанавливал контракт с казанцами, чтобы клуб мог продать его.

Абильдгор переходил в «Рубин» в 2020-м году за 1 миллион евро из датского «Ольборга».

Отметим, что клуб из Брюсселя уже покупал игроков из премьер-лиги — в прошлом году Кристофер Ольссон переходил в «Андерлехт» из «Краснодара».

Контракт Абильдгора с казанским клубом рассчитан до конца июня 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 7 миллионов евро.

Футбол
ФК Андерлехт
ФК Рубин (Казань)
Оливер Абильдгор
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 Алания 6 4 2 0 10-4 14
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 Рубин 6 3 2 1 11-6 11
4
 Балтика 6 3 2 1 10-7 11
5
 Волгарь 6 3 2 1 6-4 11
6
 Енисей 6 3 2 1 9-8 11
7
 Арсенал 6 2 3 1 9-6 9
8
 Динамо Мх 6 2 3 1 5-4 9
9
 Нефтехимик 6 2 2 2 6-4 8
10
 Уфа 6 2 2 2 5-6 8
11
 Кубань 6 2 1 3 7-7 7
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 Краснодар-2 6 2 1 3 5-7 7
13
 Родина 6 1 3 2 5-7 6
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 СКА-Хаб. 6 1 2 3 9-9 5
15
 Шинник 6 1 2 3 7-10 5
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 Акрон 6 1 1 4 4-12 4
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Велес – Кубань
 - : -
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Акрон – Балтика
 - : -
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СКА-Хаб. – Родина
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 - : -
27.08 18:00
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27.08 19:00
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 - : -
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Рубин – КАМАЗ
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Владлен Бабаев

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Александр Гаглоев

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Арсенал Т

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