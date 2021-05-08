«Алания» и «Велес» сыграли вничью
«Алания» сыграла вничью с «Велесом» (0:0) в матче 41-го тура Олимп-ФНЛ.
Клуб из Владикавказа набрал 74 очка и на данный момент занимает четвертое место. У столичной команды 63 очка и восьмая позиция.
Олимп — ФНЛ
41-й тур
«Алания» (Владикавказ) — «Велес» (Москва) — 0:0
«Алания»: Солдатенко, Качмазов, Багаев, А.Засеев, Шавлохов, Бутаев, Магомедов, Кобесов (Цараев, 58), Хосонов (Машуков, 53), Гиоргобиани (Гурциев, 69), Хадарцев (Хугаев, 85).
«Велес»: Овчинников, Ботака-Иобома, Малания, Кахидзе (Елисеев, 82), Котов, Фищенко, Галоян (Кирсанов, 80), Гаракоев (Родионов, 46), Осипов, Майга, Н`Диай.
Предупреждения: Малания, 48. Ботака-Иобома, 76. Овчинников, 89.
Судья: Кукуляк (Калуга).
8 мая. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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