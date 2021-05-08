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«Алания» и «Велес» сыграли вничью

19:01
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«Алания» сыграла вничью с «Велесом» (0:0) в матче 41-го тура Олимп-ФНЛ.

Клуб из Владикавказа набрал 74 очка и на данный момент занимает четвертое место. У столичной команды 63 очка и восьмая позиция.

Олимп — ФНЛ

41-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «Велес» (Москва) — 0:0

«Алания»: Солдатенко, Качмазов, Багаев, А.Засеев, Шавлохов, Бутаев, Магомедов, Кобесов (Цараев, 58), Хосонов (Машуков, 53), Гиоргобиани (Гурциев, 69), Хадарцев (Хугаев, 85).

«Велес»: Овчинников, Ботака-Иобома, Малания, Кахидзе (Елисеев, 82), Котов, Фищенко, Галоян (Кирсанов, 80), Гаракоев (Родионов, 46), Осипов, Майга, Н`Диай.

Предупреждения: Малания, 48. Ботака-Иобома, 76. Овчинников, 89.

Судья: Кукуляк (Калуга).

8 мая. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

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