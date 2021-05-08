«Чайка» в гостях победила брянское «Динамо»
«Динамо» из Брянска принимало «Чайку» в матче 41-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Гости одержали победу со счетом 1:0.
Олимп — ФНЛ
41-й тур
«Волгарь» (Астрахань) — «Акрон» (Тольятти) — 1:1 (1:1)
Голы: Чичерин, 3 (0:1). Агаларов, 33 (1:1).
«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Хомуха, Журавлев, Горовых, Бердников (Ведерников, 57), Павлишин, Болонин (Габараев, 81), Полубояринов (Мендель, 75), Николаев (Бутенко, 70), Агаларов (Емельянов, 69), Юсупов.
«Акрон» (Тольятти): Гойло, Чичерин, Литвин, Ятченко, Босов (Гогричиани, 61), Чудин, Баланович (Эмини, 88), Герюгов (Садыков, 78), Газданов (Квеквескири, 67), Майрович (Килин, 46), Делькин.
Предупреждения: Бердников, 5. Газданов, 59. Николаев, 59.
Судья: Фролов (Москва).
8 мая. Астрахань. Стадион «Центральный».
«Динамо Бр» (Брянск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:1 (0:0)
Гол: Олейников, 82.
Нереализованный пенальти: Горозия, 68 (вратарь)
«Динамо Бр» (Брянск): Кузнецов, Васильев, Сапаев, Луппа, Дрогунов (Мараев, 60), Рухайя, Баранов, Горозия (Сорокин, 74), Муромский (Новиков, 89), Агуреев (Данилин, 84), Радченко.
«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Пискунов, Гаджибеков, Ужгин, Мигунов, Капленко, Карташов, Савичев (Алейников, 86), Володкин (Безденежных, 75), Олейников, Кулишев (Морозов, 82).
Предупреждения: Ужгин, 39. Сорокин, 90+2.
Судья: Сафьян (Москва).
8 мая. Брянск. Стадион «Динамо».
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 3:2 (1:0)
Голы: Уридия, 45 (1:0). Петров, 68 — с пенальти (2:0). Хубаев, 70 (3:0). Мартусевич, 79 — с пенальти (3:1). Мартусевич, 90+2 — с пенальти (3:2).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Первушин, Потапов (Калачев, 46), Ширяев, Калугин, Денисов (Петров, 46), Юшин (Ситдиков, 77), Кленкин, Хубаев (Канаев, 75), Галиулин, Уридия (Котик, 90).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Суслов, Эммерсон, Грачев, Мануйлов, Квеквескири, Мартусевич, Колесниченко, Георгиевский (Малеев, 72), Никифоров (Першин, 46), Булия (Брагин, 73).
Предупреждения: Эммерсон, 11. Потапов, 30. Суслов, 35. Колесниченко, 42. Кленкин, 46. Уридия, 55. Мартусевич, 64. Хубаев, 65. Грачев, 67. Галиулин, 90+1.
Удаление: Суслов, 82.
Судья: Кошко (Белореченск).
8 мая. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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