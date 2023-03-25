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Сегодня, 13:41

Калмыков рассказал, как на него повлиял Игнашевич

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Родины» Амур Калмыков вспомнил, как ему помогал в «Торпедо» Сергей Игнашевич.

«Я всегда любил, чтобы мне за спину закидывали. А Игнашевич мне приводил примеры Джеко и Лукаку. В их командах за счет большого игрока где-то придерживают мяч, выходят из обороны в атаку. Я на этом не зацикливался, но Игнашевич показал, что ему это надо от меня. И в тот период, когда я не забивал, он мне так и говорил: «Мне голы от тебя не нужны». Конечно, на самом деле нужны, но идея в том, чтобы я был готов к выносам наших защитников, сохранял мячи, крал одну-две минуты у соперника. И я в это верил, поэтому перестраивался и теперь так играю», — приводит слова Калмыкова «РБ Спорт».

Вместе с «Торпедо» 28-летний нападающий вышел в РПЛ. В общей сложности за московский клуб он отыграл 78 матчей, забил 26 голов и отдал 16 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/privodil-primery-dzheko-i-lukaku-kalmy-kov-rasskazal-kak-na-nego-povliyal-ignashevich/
Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Родина
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Калмыков заявил, что Сторожук сыграл ключевую роль в его карьере
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 23 13 9 1 44-22 48
2
 Рубин 23 12 8 3 38-23 44
3
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
4
 Алания 23 11 7 5 39-26 40
5
 Волгарь 23 9 7 7 25-22 34
6
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Динамо Мх 23 8 9 6 17-16 33
10
 Шинник 23 9 5 9 26-26 32
11
 Родина 23 8 7 8 26-28 31
12
 Нефтехимик 23 7 8 8 20-21 29
13
 Акрон 23 5 12 6 22-26 27
14
 Велес 23 7 2 14 23-39 23
15
 Кубань 23 6 5 12 23-27 23
16
 Уфа 23 5 6 12 21-32 21
17
 Волга 23 4 7 12 17-31 19
18
 Краснодар-2 23 3 5 15 15-41 14
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25.03 13:00
Алания – Рубин
 - : -
26.03 14:00
Велес – Волга
 - : -
26.03 15:00
Акрон – Динамо Мх
 - : -
26.03 15:00
Краснодар-2 – Родина
 - : -
26.03 15:00
Волгарь – Кубань
 - : -
26.03 16:00
Арсенал – Уфа
 - : -
26.03 16:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
26.03 17:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
26.03 20:00
Балтика – КАМАЗ
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Виталий Лисакович

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Иван Тимошенко

Родина

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Артур Галоян

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КАМАЗ

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Шинник

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Велес

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