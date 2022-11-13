«Алания» на своем поле уступила «Родине». Лидер первой лиги не может выиграть на протяжении трех матчей

«Алания» на своем поле уступила «Родине» в матче 18-го тура первой лиги. Гости взяли верх со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил нападающий Амур Калмыков.

«Алания» не может победить на протяжении трех матчей, потерпев второе поражение подряд. Тем не менее, команды из Владикавказа остается на первом месте, имея в активе 35 очков.