«Алания» на своем поле уступила «Родине». Лидер первой лиги не может выиграть на протяжении трех матчей
«Алания» на своем поле уступила «Родине» в матче 18-го тура первой лиги. Гости взяли верх со счетом 3:1.
В составе победителей дубль оформил нападающий Амур Калмыков.
«Алания» не может победить на протяжении трех матчей, потерпев второе поражение подряд. Тем не менее, команды из Владикавказа остается на первом месте, имея в активе 35 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|18
|10
|5
|3
|35-20
|35
|
2
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|32-21
|35
|
3
|Арсенал
|18
|9
|4
|5
|28-20
|31
|
4
|Рубин
|18
|8
|7
|3
|31-21
|31
|
5
|Енисей
|18
|8
|7
|3
|26-19
|31
|
6
|СКА-Хаб.
|18
|8
|5
|5
|33-21
|29
|
7
|Шинник
|18
|8
|3
|7
|21-20
|27
|
8
|КАМАЗ
|18
|7
|6
|5
|23-18
|27
|
9
|Нефтехимик
|18
|7
|6
|5
|17-12
|27
|
10
|Волгарь
|18
|7
|5
|6
|19-17
|26
|
11
|Динамо Мх
|18
|6
|7
|5
|14-14
|25
|
12
|Родина
|18
|5
|5
|8
|17-23
|20
|
13
|Акрон
|18
|4
|8
|6
|18-24
|20
|
14
|Уфа
|18
|4
|6
|8
|14-24
|18
|
15
|Велес
|18
|5
|1
|12
|13-30
|16
|
16
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|16-20
|16
|
17
|Краснодар-2
|18
|3
|3
|12
|12-31
|12
|
18
|Волга
|18
|2
|6
|10
|13-27
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.11
|14:00
|
Велес – Динамо Мх
|0 : 1
|12.11
|16:00
|
Волга – Уфа
|2 : 1
|13.11
|11:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|3 : 1
|13.11
|15:00
|
Волгарь – Балтика
|1 : 2
|13.11
|16:00
|
Арсенал – Краснодар-2
|3 : 1
|13.11
|16:00
|
Кубань – Нефтехимик
|0 : 1
|13.11
|16:00
|
Рубин – Енисей
|0 : 0
|13.11
|16:00
|
Шинник – Акрон
|1 : 0
|13.11
|17:00
|
Алания – Родина
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|10
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|16
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|14
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
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