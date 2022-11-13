Руководитель тульского «Арсенала»: «В таблицу пока не смотрим. Только начался второй круг, все впереди»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с «СЭ» оценил победу над «Краснодаром-2» в матче 18-го тура первой лиги (3:1).

«Очень важная победа и очередное подтверждение того, что легких игр в первой лиге нет. Все соперники стараются отобрать очки друг у друга, бьются, поэтому матчи тяжелые и непростые. Преимущество сегодня у нас было большое, но нужно было воплотить его в голы. Здорово, что во втором тайме это получилось сделать. Третье место в таблице? Мы в таблицу пока не смотрим. Понятно, что находимся в числе лидеров, в борьбе за высокие места, это очевидно, но сегодня только начался второй круг. Все еще впереди, двигаемся от игры к игре. Каждый следующий матч самый важный. Везде разыгрывается три очка», — сказал Аджоев «СЭ».

«Арсенал» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице первой лиги. «Краснодар-2» находится на 17-й строчке (12 очков).