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13 ноября, 20:03

Веретенников назвал незаслуженным удаление Слуцкого в матче с «Енисеем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер «Рубина» Олег Веретенников заменил Леонида Слуцкого на пресс-конференции после матча с «Енисеем» (0:0).

Главный тренер «Рубина» был удален в концовке матча 18-го тура первой лиги.

— Первый комментарий связан с удалением Леонида Викторовича. Это обращение было не к судье, он высказывал свои эмоции своим игрокам, поэтому я не знаю, за что там было удаление. По игре: думаю, мы были ближе к победе и по созданным моментам, и по преимуществу. У «Енисея» было два эпизода — один в первом тайме, когда Дюпин выручил, второй момент, когда Грицаенко заблокировал опасный удар Саная. Что касается судейства, мы сейчас несколько раз посмотрели эпизод с Саная после удара Зотова — на наш взгляд, это стопроцентный пенальти.

— Фамейе может уехать в сборную Ганы. Если уедет, это будет потеря?

— Естественно, это будет потеря, но пока официальных вызовов в клуб не поступало. Если вызовут, придется с этим смириться и играть теми игроками, которые есть. У нас хорошие футболисты на этой позиции. Любой игрок может его заменить.

— Самошников сыграл первый матч после паузы. Как оцените его игру?

— Он очень хорошо провел игру. Несмотря на то, что ближе к концу матча у него сводило икроножную мышцу, он доиграл. Честь и хвала.

— Почему «Рубин» ни разу не смог дома обыграть прямого конкурента дома?

— Мы дома и не проиграли своим конкурентам. На выезде уступили только Красноярску. Игра идет на два результата, поэтому никто не хотел уступать. «Енисей» — хорошая команда. Повторюсь, сегодня мы были ближе к победе.

— Кто будет исполняющим обязанности главного тренера в следующем матче?

— Эту карточку будем оспаривать. Это не было обращение к судье. Не знаю, как это все решится, но будем надеяться, что эту карточку отменят.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/oleg-veretennikov-my-segodnya-byli-blizhe-k-pobede

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Матч завершен

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1.68

13%

1.53
Олег Веретенников
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
3
2
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5
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6
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