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Сегодня, 14:02

Бывший тренер «Факела» Василенко возглавил «Аланию»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Алания» объявила о назначении Олега Василенко на пост главного тренера команды.

49-летний специалист подписал контракт с клубом из Владикавказа на полтора года с опцией продления еще на один год.

Предыдущим местом работы Василенко был «Факел». Тренер возглавлял воронежскую команду с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года.

«Алания» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги с 40 очками в 23 матчах. Предыдущим главным тренером команды был Владимир Белявский, который работал в клубе с июня 2022 года.

Источник: https://t.me/fcalania/7492
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
Олег Василенко
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Владелец «Акрона» назвал минимальную и максимальную зарплаты в своей команде
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 23 13 9 1 44-22 48
2
 Рубин 23 12 8 3 38-23 44
3
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
4
 Алания 23 11 7 5 39-26 40
5
 Волгарь 23 9 7 7 25-22 34
6
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Динамо Мх 23 8 9 6 17-16 33
10
 Шинник 23 9 5 9 26-26 32
11
 Родина 23 8 7 8 26-28 31
12
 Нефтехимик 23 7 8 8 20-21 29
13
 Акрон 23 5 12 6 22-26 27
14
 Велес 23 7 2 14 23-39 23
15
 Кубань 23 6 5 12 23-27 23
16
 Уфа 23 5 6 12 21-32 21
17
 Волга 23 4 7 12 17-31 19
18
 Краснодар-2 23 3 5 15 15-41 14
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25.03 13:00
Алания – Рубин
 - : -
26.03 14:00
Велес – Волга
 - : -
26.03 15:00
Акрон – Динамо Мх
 - : -
26.03 15:00
Краснодар-2 – Родина
 - : -
26.03 15:00
Волгарь – Кубань
 - : -
26.03 16:00
Арсенал – Уфа
 - : -
26.03 16:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
26.03 17:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
26.03 20:00
Балтика – КАМАЗ
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