Бывший тренер «Факела» Василенко возглавил «Аланию»

«Алания» объявила о назначении Олега Василенко на пост главного тренера команды.

49-летний специалист подписал контракт с клубом из Владикавказа на полтора года с опцией продления еще на один год.

Предыдущим местом работы Василенко был «Факел». Тренер возглавлял воронежскую команду с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года.

«Алания» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги с 40 очками в 23 матчах. Предыдущим главным тренером команды был Владимир Белявский, который работал в клубе с июня 2022 года.