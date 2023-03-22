Бывший тренер «Факела» Василенко возглавил «Аланию»
«Алания» объявила о назначении Олега Василенко на пост главного тренера команды.
49-летний специалист подписал контракт с клубом из Владикавказа на полтора года с опцией продления еще на один год.
Предыдущим местом работы Василенко был «Факел». Тренер возглавлял воронежскую команду с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года.
«Алания» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги с 40 очками в 23 матчах. Предыдущим главным тренером команды был Владимир Белявский, который работал в клубе с июня 2022 года.
Источник: https://t.me/fcalania/7492
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|5
|12
|6
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|7
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15
|Кубань
|23
|6
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|23-27
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16
|Уфа
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17
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|25.03
|13:00
|
Алания – Рубин
|- : -
|26.03
|14:00
|
Велес – Волга
|- : -
|26.03
|15:00
|
Акрон – Динамо Мх
|- : -
|26.03
|15:00
|
Краснодар-2 – Родина
|- : -
|26.03
|15:00
|
Волгарь – Кубань
|- : -
|26.03
|16:00
|
Арсенал – Уфа
|- : -
|26.03
|16:00
|
Шинник – Нефтехимик
|- : -
|26.03
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СКА-Хаб. – Енисей
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|26.03
|20:00
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Балтика – КАМАЗ
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|
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Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
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Иван Тимошенко
Родина
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|П
|
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Артур Галоян
Алания
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|
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