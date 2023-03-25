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Ледяхов может войти в тренерский штаб «Алании»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский специалист Игорь Ледяхов может войти в тренерский штаб владикавказской «Алании», сообщает «Спорт День за Днем».

По сведениям источника, 54-летний тренер и руководство клуба находятся в активной фазе переговоров.

На данный момент «Алания», которую возглавляет Олег Василенко, занимает четвертое место в первой лиге, имея в активе 40 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ledyakhov-mozhet-voyti-v-trenerskiy-shtab-alanii-klub-i-trener-vedut-peregovory
Игорь Ледяхов
ФК Алания (Владикавказ)
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Бывший тренер «Факела» Василенко возглавил «Аланию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 23 13 9 1 44-22 48
2
 Рубин 23 12 8 3 38-23 44
3
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
4
 Алания 23 11 7 5 39-26 40
5
 Волгарь 23 9 7 7 25-22 34
6
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Динамо Мх 23 8 9 6 17-16 33
10
 Шинник 23 9 5 9 26-26 32
11
 Родина 23 8 7 8 26-28 31
12
 Нефтехимик 23 7 8 8 20-21 29
13
 Акрон 23 5 12 6 22-26 27
14
 Велес 23 7 2 14 23-39 23
15
 Кубань 23 6 5 12 23-27 23
16
 Уфа 23 5 6 12 21-32 21
17
 Волга 23 4 7 12 17-31 19
18
 Краснодар-2 23 3 5 15 15-41 14
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25.03 13:00
Алания – Рубин
 - : -
26.03 14:00
Велес – Волга
 - : -
26.03 15:00
Акрон – Динамо Мх
 - : -
26.03 15:00
Краснодар-2 – Родина
 - : -
26.03 15:00
Волгарь – Кубань
 - : -
26.03 16:00
Арсенал – Уфа
 - : -
26.03 16:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
26.03 17:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
26.03 20:00
Балтика – КАМАЗ
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Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

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Иван Тимошенко

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