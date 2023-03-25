Ледяхов может войти в тренерский штаб «Алании»

Российский специалист Игорь Ледяхов может войти в тренерский штаб владикавказской «Алании», сообщает «Спорт День за Днем».

По сведениям источника, 54-летний тренер и руководство клуба находятся в активной фазе переговоров.

На данный момент «Алания», которую возглавляет Олег Василенко, занимает четвертое место в первой лиге, имея в активе 40 очков.