«Алания» и «Кубань» сыграли вничью в матче первой лиги

«Алания» дома сыграла вничью с «Кубанью» в матче 22-го тура первой лиги — 1:1.

Счет в игре на 38-й минуте открыл полузащитник гостей Нури Абдоков. На 84-й минуте игрок хозяев Алан Цараев сравнял и установил итоговый счет в матче.

«Алания» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 40 очков. «Кубань» находится на 16-й строчке (20).