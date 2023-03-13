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Сегодня, 19:06

«Алания» и «Кубань» сыграли вничью в матче первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Алания» дома сыграла вничью с «Кубанью» в матче 22-го тура первой лиги — 1:1.

Счет в игре на 38-й минуте открыл полузащитник гостей Нури Абдоков. На 84-й минуте игрок хозяев Алан Цараев сравнял и установил итоговый счет в матче.

«Алания» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 40 очков. «Кубань» находится на 16-й строчке (20).

Россия. ФНЛ. 22-й тур
13 мар, 17:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
1:1
Кубань

Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Кубань
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 22 13 8 1 43-21 47
2
 Рубин 22 12 7 3 38-23 43
3
 Алания 22 11 7 4 38-24 40
4
 Енисей 22 10 8 4 32-24 38
5
 СКА-Хаб. 22 9 6 7 38-26 33
6
 Волгарь 22 9 6 7 24-21 33
7
 Арсенал 22 9 6 7 30-28 33
8
 КАМАЗ 22 8 8 6 27-23 32
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 Динамо Мх 22 7 9 6 16-16 30
10
 Шинник 22 8 5 9 24-25 29
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 Нефтехимик 22 7 7 8 19-20 28
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 Родина 22 7 7 8 24-28 28
13
 Акрон 22 5 11 6 21-25 26
14
 Велес 22 7 2 13 21-36 23
15
 Уфа 22 5 6 11 20-30 21
16
 Кубань 22 5 5 12 20-25 20
17
 Волга 22 3 7 12 15-30 16
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 Краснодар-2 22 3 5 14 15-40 14
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11.03 15:00
Акрон – КАМАЗ
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12.03 14:00
Велес – Нефтехимик
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12.03 15:00
Краснодар-2 – Балтика
 0 : 3
12.03 15:00
Рубин – Волга
 1 : 0
12.03 15:00
Волгарь – Уфа
 1 : 0
12.03 16:00
Арсенал – Родина
 2 : 3
12.03 16:00
Шинник – Енисей
 2 : 2
12.03 17:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
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