«Алания» и «Кубань» сыграли вничью в матче первой лиги
«Алания» дома сыграла вничью с «Кубанью» в матче 22-го тура первой лиги — 1:1.
Счет в игре на 38-й минуте открыл полузащитник гостей Нури Абдоков. На 84-й минуте игрок хозяев Алан Цараев сравнял и установил итоговый счет в матче.
«Алания» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 40 очков. «Кубань» находится на 16-й строчке (20).
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|22
|13
|8
|1
|43-21
|47
|
2
|Рубин
|22
|12
|7
|3
|38-23
|43
|
3
|Алания
|22
|11
|7
|4
|38-24
|40
|
4
|Енисей
|22
|10
|8
|4
|32-24
|38
|
5
|СКА-Хаб.
|22
|9
|6
|7
|38-26
|33
|
6
|Волгарь
|22
|9
|6
|7
|24-21
|33
|
7
|Арсенал
|22
|9
|6
|7
|30-28
|33
|
8
|КАМАЗ
|22
|8
|8
|6
|27-23
|32
|
9
|Динамо Мх
|22
|7
|9
|6
|16-16
|30
|
10
|Шинник
|22
|8
|5
|9
|24-25
|29
|
11
|Нефтехимик
|22
|7
|7
|8
|19-20
|28
|
12
|Родина
|22
|7
|7
|8
|24-28
|28
|
13
|Акрон
|22
|5
|11
|6
|21-25
|26
|
14
|Велес
|22
|7
|2
|13
|21-36
|23
|
15
|Уфа
|22
|5
|6
|11
|20-30
|21
|
16
|Кубань
|22
|5
|5
|12
|20-25
|20
|
17
|Волга
|22
|3
|7
|12
|15-30
|16
|
18
|Краснодар-2
|22
|3
|5
|14
|15-40
|14
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25 тур
26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.03
|15:00
|
Акрон – КАМАЗ
|2 : 0
|12.03
|14:00
|
Велес – Нефтехимик
|4 : 1
|12.03
|15:00
|
Краснодар-2 – Балтика
|0 : 3
|12.03
|15:00
|
Рубин – Волга
|1 : 0
|12.03
|15:00
|
Волгарь – Уфа
|1 : 0
|12.03
|16:00
|
Арсенал – Родина
|2 : 3
|12.03
|16:00
|
Шинник – Енисей
|2 : 2
|12.03
|17:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|0 : 1
|13.03
|17:00
|
Алания – Кубань
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|20
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|20
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5
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