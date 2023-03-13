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Гаранин: «Я вел переговоры со старым руководством «Рубина»

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Старший тренер «Енисея» Вадим Гаранин прокомментировал неудачу в переговорах с «Рубином».

«Я вел переговоры со старым руководством. Мы даже встречались вместе с Юрой Уткульбаевым, общались. Руководители хотели, чтобы мы все вместе были в тренерском штабе. Но потом, когда произошли изменения, тема тихо и мирно закрылась», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».

В ноябре прошлого года пост главного тренера «Рубина» покинул Леонид Слуцкий. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Юрий Уткульбаев. При этом сохранялась вероятность, что казанцы найдут другого тренера на постоянной основе, но после смены руководства в должности утвердили Уткульбаева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vadim-garanin-kogda-v-rubine-smenilos-rukovodstvo-tema-s-moim-prihodom-tiho-zakry-las/
Футбол
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
Вадим Гаранин
Юрий Уткульбаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 22 13 8 1 43-21 47
2
 Рубин 22 12 7 3 38-23 43
3
 Алания 21 11 6 4 37-23 39
4
 Енисей 22 10 8 4 32-24 38
5
 СКА-Хаб. 22 9 6 7 38-26 33
6
 Волгарь 22 9 6 7 24-21 33
7
 Арсенал 22 9 6 7 30-28 33
8
 КАМАЗ 22 8 8 6 27-23 32
9
 Динамо Мх 22 7 9 6 16-16 30
10
 Шинник 22 8 5 9 24-25 29
11
 Нефтехимик 22 7 7 8 19-20 28
12
 Родина 22 7 7 8 24-28 28
13
 Акрон 22 5 11 6 21-25 26
14
 Велес 22 7 2 13 21-36 23
15
 Уфа 22 5 6 11 20-30 21
16
 Кубань 21 5 4 12 19-24 19
17
 Волга 22 3 7 12 15-30 16
18
 Краснодар-2 22 3 5 14 15-40 14
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.03 15:00
Акрон – КАМАЗ
 2 : 0
12.03 14:00
Велес – Нефтехимик
 4 : 1
12.03 15:00
Краснодар-2 – Балтика
 0 : 3
12.03 15:00
Рубин – Волга
 1 : 0
12.03 15:00
Волгарь – Уфа
 1 : 0
12.03 16:00
Арсенал – Родина
 2 : 3
12.03 16:00
Шинник – Енисей
 2 : 2
12.03 17:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 0 : 1
13.03 17:00
Алания – Кубань
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 20 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 20 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 17 1 5
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