Гаранин: «Я вел переговоры со старым руководством «Рубина»
Старший тренер «Енисея» Вадим Гаранин прокомментировал неудачу в переговорах с «Рубином».
«Я вел переговоры со старым руководством. Мы даже встречались вместе с Юрой Уткульбаевым, общались. Руководители хотели, чтобы мы все вместе были в тренерском штабе. Но потом, когда произошли изменения, тема тихо и мирно закрылась», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».
В ноябре прошлого года пост главного тренера «Рубина» покинул Леонид Слуцкий. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Юрий Уткульбаев. При этом сохранялась вероятность, что казанцы найдут другого тренера на постоянной основе, но после смены руководства в должности утвердили Уткульбаева.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|22
|13
|8
|1
|43-21
|47
|
2
|Рубин
|22
|12
|7
|3
|38-23
|43
|
3
|Алания
|21
|11
|6
|4
|37-23
|39
|
4
|Енисей
|22
|10
|8
|4
|32-24
|38
|
5
|СКА-Хаб.
|22
|9
|6
|7
|38-26
|33
|
6
|Волгарь
|22
|9
|6
|7
|24-21
|33
|
7
|Арсенал
|22
|9
|6
|7
|30-28
|33
|
8
|КАМАЗ
|22
|8
|8
|6
|27-23
|32
|
9
|Динамо Мх
|22
|7
|9
|6
|16-16
|30
|
10
|Шинник
|22
|8
|5
|9
|24-25
|29
|
11
|Нефтехимик
|22
|7
|7
|8
|19-20
|28
|
12
|Родина
|22
|7
|7
|8
|24-28
|28
|
13
|Акрон
|22
|5
|11
|6
|21-25
|26
|
14
|Велес
|22
|7
|2
|13
|21-36
|23
|
15
|Уфа
|22
|5
|6
|11
|20-30
|21
|
16
|Кубань
|21
|5
|4
|12
|19-24
|19
|
17
|Волга
|22
|3
|7
|12
|15-30
|16
|
18
|Краснодар-2
|22
|3
|5
|14
|15-40
|14
|11.03
|15:00
|
Акрон – КАМАЗ
|2 : 0
|12.03
|14:00
|
Велес – Нефтехимик
|4 : 1
|12.03
|15:00
|
Краснодар-2 – Балтика
|0 : 3
|12.03
|15:00
|
Рубин – Волга
|1 : 0
|12.03
|15:00
|
Волгарь – Уфа
|1 : 0
|12.03
|16:00
|
Арсенал – Родина
|2 : 3
|12.03
|16:00
|
Шинник – Енисей
|2 : 2
|12.03
|17:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|0 : 1
|13.03
|17:00
|
Алания – Кубань
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|20
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|20
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5