«Енисей» получит компенсацию за отмененный матч с румынским «Оцелулом»
Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов заявил, что организатор сборов красноярской команды согласился выплатить компенсацию за отмененный товарищеский матч с румынским «Оцелулом».
Матч «Енисей» — «Оцелул» должен был состояться 1 февраля, однако за час до начала игры румынская команда отказалась выходить на поле.
— Мы написали претензию нашему организатору сборов, поскольку договаривались о матче не напрямую с румынским клубом. Нам устно ответили, что претензия принята и будет исполнена. Ждем денежные средства. Когда они придут, тогда можно будет сказать, что компенсация выплачена. Для нас это важный принципиальный вопрос.
— Не знаете, организаторы будут что-то требовать от румын?
— Не знаю. У нас не было прямого контакта с румынами.
«Енисей» располагается на 4-й строчке турнирной таблицы первой лиги.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|22
|13
|8
|1
|43-21
|47
|
2
|Рубин
|22
|12
|7
|3
|38-23
|43
|
3
|Алания
|22
|11
|7
|4
|38-24
|40
|
4
|Енисей
|22
|10
|8
|4
|32-24
|38
|
5
|СКА-Хаб.
|22
|9
|6
|7
|38-26
|33
|
6
|Волгарь
|22
|9
|6
|7
|24-21
|33
|
7
|Арсенал
|22
|9
|6
|7
|30-28
|33
|
8
|КАМАЗ
|22
|8
|8
|6
|27-23
|32
|
9
|Динамо Мх
|22
|7
|9
|6
|16-16
|30
|
10
|Шинник
|22
|8
|5
|9
|24-25
|29
|
11
|Нефтехимик
|22
|7
|7
|8
|19-20
|28
|
12
|Родина
|22
|7
|7
|8
|24-28
|28
|
13
|Акрон
|22
|5
|11
|6
|21-25
|26
|
14
|Велес
|22
|7
|2
|13
|21-36
|23
|
15
|Уфа
|22
|5
|6
|11
|20-30
|21
|
16
|Кубань
|22
|5
|5
|12
|20-25
|20
|
17
|Волга
|22
|3
|7
|12
|15-30
|16
|
18
|Краснодар-2
|22
|3
|5
|14
|15-40
|14
|17.03
|14:30
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|18.03
|15:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|- : -
|18.03
|17:00
|
КАМАЗ – Рубин
|- : -
|19.03
|12:00
|
Уфа – Шинник
|- : -
|19.03
|16:00
|
Динамо Мх – Краснодар-2
|- : -
|19.03
|16:00
|
Кубань – Велес
|- : -
|19.03
|16:00
|
Волга – Алания
|- : -
|19.03
|17:30
|
Нефтехимик – Волгарь
|- : -
|19.03
|18:00
|
Балтика – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|20
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|20
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5