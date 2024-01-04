Агент Стефановича рассказал, что другие клубы проявляют интерес к нападающему

Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что другие клубы проявляют интерес к 27-летнему нападающему «Торпедо» Илье Стефановичу.

«Останется ли Стефанович в «Торпедо» до конца сезона? Не знаю, посмотрим, пока не могу ответить. К нему есть интерес», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

27-летний футболист выступает за «Торпедо» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.