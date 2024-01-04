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Сегодня, 00:49

Агент Стефановича рассказал, что другие клубы проявляют интерес к нападающему

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что другие клубы проявляют интерес к 27-летнему нападающему «Торпедо» Илье Стефановичу.

«Останется ли Стефанович в «Торпедо» до конца сезона? Не знаю, посмотрим, пока не могу ответить. К нему есть интерес», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

27-летний футболист выступает за «Торпедо» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-stefanovicha-k-il-e-est-interes-posmotrim-ostanetsya-li-on-v-torpedo/
Футбол
Первая лига
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
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Акрон – Родина
 - : -
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Арсенал – Черноморец
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