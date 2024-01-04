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Сегодня, 17:35

В махачкалинском «Динамо» подтвердили, что интересуются вратарем «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию об интересе к вратарю «Зенита» Богдану Москвичеву.

«Позиция вратаря нас интересует. В нашем списке есть группа кандидатов, но важно не только то, кто нам интересен, но и хочет ли футболист в нашу команду. Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев действительно есть нашем списке, но пока наш главный тренер выбирает, кто конкретно может усилить нашу команду. Переговоры по Москвичеву ведет Шамиль Газизов, и меня интересует их конечная фаза», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Ранее сообщалось, что «Динамо» намерен взять в аренду с правом выкупа 19-летнего Москвичева. «Зенит» настаивает на обычной аренде с бонусами для махачкалинского клуба.

Москвичев на данный момент выступает за молодежную команду «Зенита». В 13 матчах МФЛ текущего сезона вратарь пропустил 13 мячей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-609730-v-makhachkalinskom-dinamo-podtverdili-chto-interesuyutsya-vratarem-zenita
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
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Агент Стефановича рассказал, что другие клубы проявляют интерес к нападающему
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
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Иван Тимошенко

Родина

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Ислам Машуков

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Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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Никита Глушков

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