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Сегодня, 18:22

Агент Самошникова рассказал, когда появится определенность по будущему защитника

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Евгений Моисеев рассказал, когда появится определенность по будущему защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

«27 ноября состоится последний матч в году с «Нефтехимиком», после мы переговорим с клубом, тогда у меня будет реальная информация», — приводит слова Моисеева «РБ Спорт».

В августе 25-летний Самошников был близок к переходу в «Динамо», однако клубы не смогли договориться о трансфере игрока.

Контракт защитника с «Рубином» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 15 матчей в первой лиге, забил один гол и отдал два результативных паса.

Источник: РБ Спорт
Илья Самошников
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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 Рубин 19 9 7 3 33-22 34
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 Енисей 19 9 7 3 28-19 34
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 СКА-Хаб. 19 9 5 5 37-22 32
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 Арсенал 19 9 5 5 28-20 32
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 КАМАЗ 19 8 6 5 25-19 30
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 Волгарь 19 8 5 6 21-18 29
9
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
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 Нефтехимик 19 7 6 6 18-14 27
11
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15
 Велес 19 5 2 12 14-31 17
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 Кубань 19 4 4 11 17-22 16
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 Волга 19 3 6 10 15-28 15
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27.11 00:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 00:00
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 - : -
27.11 00:00
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 - : -
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