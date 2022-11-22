Агент Самошникова рассказал, когда появится определенность по будущему защитника
Футбольный агент Евгений Моисеев рассказал, когда появится определенность по будущему защитника «Рубина» Ильи Самошникова.
«27 ноября состоится последний матч в году с «Нефтехимиком», после мы переговорим с клубом, тогда у меня будет реальная информация», — приводит слова Моисеева «РБ Спорт».
В августе 25-летний Самошников был близок к переходу в «Динамо», однако клубы не смогли договориться о трансфере игрока.
Контракт защитника с «Рубином» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 15 матчей в первой лиге, забил один гол и отдал два результативных паса.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|19
|10
|8
|1
|33-21
|38
|
2
|Алания
|19
|10
|5
|4
|35-22
|35
|
3
|Рубин
|19
|9
|7
|3
|33-22
|34
|
4
|Енисей
|19
|9
|7
|3
|28-19
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|19
|9
|5
|5
|37-22
|32
|
6
|Арсенал
|19
|9
|5
|5
|28-20
|32
|
7
|КАМАЗ
|19
|8
|6
|5
|25-19
|30
|
8
|Волгарь
|19
|8
|5
|6
|21-18
|29
|
9
|Шинник
|19
|8
|3
|8
|21-21
|27
|
10
|Нефтехимик
|19
|7
|6
|6
|18-14
|27
|
11
|Динамо Мх
|19
|6
|7
|6
|15-16
|25
|
12
|Родина
|19
|5
|6
|8
|18-24
|21
|
13
|Акрон
|19
|4
|9
|6
|18-24
|21
|
14
|Уфа
|19
|4
|6
|9
|15-26
|18
|
15
|Велес
|19
|5
|2
|12
|14-31
|17
|
16
|Кубань
|19
|4
|4
|11
|17-22
|16
|
17
|Волга
|19
|3
|6
|10
|15-28
|15
|
18
|Краснодар-2
|19
|3
|3
|13
|13-35
|12
|27.11
|00:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|- : -
|27.11
|00:00
|
Кубань – Волга
|- : -
|27.11
|00:00
|
Алания – Уфа
|- : -
|27.11
|00:00
|
Арсенал – Балтика
|- : -
|27.11
|00:00
|
Краснодар-2 – КАМАЗ
|- : -
|27.11
|00:00
|
Велес – Енисей
|- : -
|27.11
|00:00
|
Рубин – Нефтехимик
|- : -
|27.11
|00:00
|
Шинник – Динамо Мх
|- : -
|27.11
|00:00
|
Волгарь – Родина
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|17
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|17
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|16
|1
|5