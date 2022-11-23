Монтассар Тальби: «В марте сказал руководству «Рубина», что оно может на меня положиться»
Бывший защитник «Рубина» Монтассар Тальби в интервью «СЭ» объяснил, почему весной 2022 года, когда ФИФА разрешил приостанавливать контракты футболистов РПЛ, оказался лишь одним из двух легионеров казанцев, оставшимся до лета в команде.
— Конечно, в тот момент у меня имелись предложения, особенно из Турции, — сказал Тальби. — Трансферное окно там в марте еще оставалось открытым. Но я был очень благодарен «Рубину» — он придал мне уверенности. У меня возникали трудности с карьерой незадолго до чемпионата мира (в итальянском «Беневенто» весной 2021 года Тальби вообще не выходил на поле. — Прим. И.Р.), и клуб из Казани мне очень помог.
Когда я понял, что наша лодка тонет, то не хотел уезжать. Я такой, таковы мои ценности. Коллектив оказался в по-настоящему сложной ситуации — понимал это и, хотя варианты возникали, не хотел уходить. Сказал руководству, что на меня можно положиться. Действовал контракт, я его соблюдал и намеревался помочь «Рубину». К сожалению, не смог сделать это так, как казанцы того заслуживали. Такая команда не должна вылетать. Но что есть, то есть. Это судьба. Однако я не мог повернуться спиной к людям, которые поверили в меня и придали уверенности!
Летом 24-летний игрок сборной Туниса перешел в «Лорьян».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|19
|10
|8
|1
|33-21
|38
|
2
|Алания
|19
|10
|5
|4
|35-22
|35
|
3
|Рубин
|19
|9
|7
|3
|33-22
|34
|
4
|Енисей
|19
|9
|7
|3
|28-19
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|19
|9
|5
|5
|37-22
|32
|
6
|Арсенал
|19
|9
|5
|5
|28-20
|32
|
7
|КАМАЗ
|19
|8
|6
|5
|25-19
|30
|
8
|Волгарь
|19
|8
|5
|6
|21-18
|29
|
9
|Шинник
|19
|8
|3
|8
|21-21
|27
|
10
|Нефтехимик
|19
|7
|6
|6
|18-14
|27
|
11
|Динамо Мх
|19
|6
|7
|6
|15-16
|25
|
12
|Родина
|19
|5
|6
|8
|18-24
|21
|
13
|Акрон
|19
|4
|9
|6
|18-24
|21
|
14
|Уфа
|19
|4
|6
|9
|15-26
|18
|
15
|Велес
|19
|5
|2
|12
|14-31
|17
|
16
|Кубань
|19
|4
|4
|11
|17-22
|16
|
17
|Волга
|19
|3
|6
|10
|15-28
|15
|
18
|Краснодар-2
|19
|3
|3
|13
|13-35
|12
|27.11
|00:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|- : -
|27.11
|00:00
|
Кубань – Волга
|- : -
|27.11
|00:00
|
Алания – Уфа
|- : -
|27.11
|00:00
|
Арсенал – Балтика
|- : -
|27.11
|00:00
|
Краснодар-2 – КАМАЗ
|- : -
|27.11
|00:00
|
Велес – Енисей
|- : -
|27.11
|00:00
|
Рубин – Нефтехимик
|- : -
|27.11
|00:00
|
Шинник – Динамо Мх
|- : -
|27.11
|00:00
|
Волгарь – Родина
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|17
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|17
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|16
|1
|5