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Агент Маньяков — о Камилове: «Есть три клуба, заинтересованные в его услугах, со всеми ведем переговоры»

Маньяков заявил, что Камилов ведет переговоры с тремя клубами о переходе
Алексей Еремин
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Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что полузащитник «Уфы» Владислав Камилов может покинуть башкирскую команду в текущем сезоне.

«Можно ли говорить, что Камилов отыграет этот сезон в «Уфе»? Говорить так нельзя, — цитирует Маньякова «РБ Спорт». —  Есть три клуба, заинтересованные в его услугах, со всеми ведем переговоры. Не знаю, как получится, потому что у парня еще год контракта, он капитан «Уфы». С корабля он сто процентов не побежит, будем находить компромисс, выгодный для всех сторон. Все зависит от предложения «Уфы».

В текущем сезоне Первой лиги 26-летний Камилов провел 3 матча за «Уфу» и не отличился результативными действиями. Контракт игрока с уфимским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После трех туров Первой лиги в сезоне-2022/23 «Уфа» занимает 13-е место с 4 очками. В следующем матче башкирский клуб дома сыграет с «Аланией» 7 августа. Начало матча — 16.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-man-yakov-kamilov-s-korablya-ne-pobezhit-budem-nahodit-kompromiss/
Владислав Камилов
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