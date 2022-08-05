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Сегодня, 13:00

Газизов заявил, что у «Уфы» не было проблем с подписанием украинского защитника Масалова

Карен Саркисян
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал подписание защитника Александра Масалова.

В пятницу, 5 августа, уфимский клуб объявил о переходе 25-летнего украинца на правах свободного агента.

«Проблем с подписанием не было. Мы надеемся, что Масалов поможет «Уфе» и удачно продолжит свою профессиональную карьеру», — приводит слова Газизова Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне Масалов выступал за черниговскую «Десну». На счету защитника семь матчей, в которых он отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/gazizov-zayavil-chto-problem-s-perekhodom-ukrainskogo-zashchitnika-masalova-v-ufu-ne-bylo-1327712/
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