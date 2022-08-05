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Сегодня, 23:04

РФС снял с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых футболистов

Иван Шитик
Корреспондент
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Палата РФС по разрешению споров сняла с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает сайт организации.

Санкции на «Арсенал» были наложены из-за задолженности перед бывшим защитником команды Тарасом Бурлаком.

«Удовлетворить заявление «Арсенала» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры. В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров от 30 июня 2022 года по делу Тарас Бурлак vs. ФК «Арсенал» снять соответствующий запрет. «Арсенал» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.

Бурлак являлся игроком «Арсенала» в 2020-2022 годах, на его счету 20 матчей за тульский клуб.

Источник: https://rfs.ru/news/216425
Тарас Бурлак
ФК Арсенал (Тула)
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