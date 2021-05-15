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«Спартак» в шаге от контракта с Руем Виторией. Но выбор в пользу Фонсеки логичнее

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 16:45
Руй Витория (слева) и Паулу Фонсека.
Руй Витория (слева) и Паулу Фонсека.
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Чудо в «Пасуше»

У двух португальских тренеров немало общего. Оба, что называется, сделали себя сами, начав с юношеских команд, а потом поднимались из низов, возглавляя маленькие клубы. И здесь Паулу Фонсека проявил себя даже круче Руя Витории, причем сравнение получилось прямое, так как оба работали с «Пасуш де Феррейра». Витория за сезон поднял команду на седьмое место и вывел в финал Кубка португальской лиги. Фонсека спустя два года совершил невозможное и финишировал на третьем месте. Для Португалии с ее «большой тройкой» это исключительно крутая история.

Где у Витории получилось лучше, так это в суперклубе родной страны. С «Бенфикой» он взял два подряд чемпионских титула, тогда как Фонсека провалился в «Порту» и был уволен по ходу первого же сезона. Хотя истории получились разными. Руя вроде бы хвалили за умение работать под давлением, но он в любом случае получил в свои руки команду-чемпиона. Фонсеке же в 40 лет банально не хватило опыта.

И тут показательно, как сложилась карьера двух тренеров в дальнейшем. Витория, которого отправили в отставку по ходу его четвертого сезона в «Бенфике», не нашел ничего интереснее, чем работа в Саудовской Аравии. Пока в «Аль-Насре» все было нормально, он выигрывал титулы, а как только появились финансовые проблемы, один из грандов аравийского футбола рухнул в пропасть, из которой команду не без успеха вытягивал другой специалист.

Фонсека же оказался востребован на родине и стал одним из тех, кто заставил Португалию говорить о появлении четвертой силы в лице «Браги». За один сезон с этим тренером команда заняла как раз четвертое место, но при этом эффектно выиграла первый за полвека Кубок страны, взяв верх над не оценившим Фонсеку до конца «Порту», и дошла до четвертьфинала Лиги Европы.

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Португальский Зорро

Тот сезон круто развернул карьеру Фонсеки, и уже в сезоне-2016/17 португалец принял «Шахтер», на котором споткнулся во втором по статусу еврокубке. Работа в украинском чемпионате — уже сам по себе жирный плюс в резюме кандидата в главные тренеры «Спартака». Он прекрасно знаком с менталитетом местных футболистов, который схож с российским, да еще и женат на украинке Екатерине Остроушко, которая возглавляла пресс-службу президента «горняков» Рината Ахметова.

Эти знания не такая мелочь, как может показаться, и в этом секрет успешной работы Фонсеки в «Шахтере». Кто-то, конечно, считает, что португальцу досталось шикарное наследство Мирчи Луческу, но это далеко не так, и проявить себя он смог в довольно сложных условиях. При этом в очередной раз не сломался, когда «Шахтер» не попал в Лигу чемпионов, споткнувшись на швейцарском «Янг Бойз».

В первом же сезоне Фонсека столкнулся с тем, что у него в распоряжении была довольно короткая обойма игроков. В силу непростой экономической ситуации тренер практически не получал новых футболистов, а команда, пусть и в шикарных условиях, де-факто жила на съемных квартирах, курсируя между Киевом, Львовом и Харьковом. Луческу, как отмечали украинские журналисты, с таким ритмом не справился, тогда как Фонсека сразу стал чемпионом, чего «Шахтеру» не удавалось на протяжении двух лет.

Дальше — больше. Украину португалец покинул, сделав три золотых дубля, да еще и выдал классную кампанию в Лиге чемпионов, хотя получил «группу смерти» с «Манчестер Сити», «Наполи» и «Фейеноордом». Даже Хосеп Гвардьола был в восторге от качества игры «Шахтера», и красивая история завершилась максимально эффектно — появлением Фонсеки на пресс-конференции в костюме Зорро. Этот герой всегда нравился португальцу, и когда он рассказал об этом журналистам, было заключено пари с командой, по условиям которого тренер должен облачиться в соответствующий наряд в случае выхода в плей-офф.

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Разная «Рома» и схожесть с Тедеско

Эта история тоже показательна. Как в плане незашоренности Фонсеки, так и в его умении контактировать с командой. На Украине отмечали, что португалец никогда публично не ругает футболистов и берет всю ответственность за результат на себя. Еще он классно прокачивал отдельных игроков. При нем заиграл перебравшийся недавно в «Аталанту» Коваленко, раскрылся отправившийся в АПЛ Бернард, а Исмаили стал кандидатом в сборную Бразилии. Да и карьеру нынешнего игрока «МЮ» Фреда, который возвращался после дисквалификации, перезапустил именно Фонсека. При этом он умеет быть жестким. Если кто-то переходит красную черту, имя и статус человека не имеют значения. В «Роме» Фонсека лишил капитанской повязки и на какое-то время вывел из состава самого Эдина Джеко.

Эта история — тоже важный опыт для клуба с амбициями, которые в случае с интересом «Спартака» очевидны. Пока Руй Витория по большому счету прозябал на Ближнем Востоке, Фонсека зарабатывал репутацию, оставаясь востребованным и проявляя себя в разных условиях. В «Шахтере» за ним следили представители сразу нескольких топ-лиг, и как рассказал в свое время спортивный директор «Ромы» Джанлука Петраки, его очень сильно впечатлила работа португальца.

«Можно было увидеть идею, модель его игры, агрессию команды, постоянный прессинг и мгновенный возврат мяча при его потере», — подчеркнул Петраки.

При этом Фонсека показал себя гибким тренером. Если первый сезон в Риме его команда играла по донецкой схеме 4-2-3-1, то в нынешнем чемпионате «волки» перестроились на 3-4-2-1. И когда «Рома» выносила «Шахтер» в плей-офф Лиги Европы, украинские эксперты отмечали как это, так и то, что доминирование через контроль мяча сменилось акцентом на переход в атаку вертикальными передачами из глубины поля.

То есть общие принципы — вполне себе в духе Доменико Тедеско, к которым красно-белые уже привыкли. Фонсеке, если выбор будет сделан в его пользу, тоже будет проще. Витория же в свое время в «Бенфике» резко отказался от классической для «орлов» расстановки 4-4-2 и перешел на базовые 4-3-3. Готов ли «Спартак» резко переучиваться — большой вопрос. Да еще и в случае с тренером, который два года провел вне европейского футбола, тогда как Фонсека постоянно оставался в тонусе, работая на серьезном уровне и под прессом высокого уровня ожиданий. Да, он не вернул «Рому» в Лигу чемпионов, однако нынешний полуфинал Лиги Европы — показатель уровня португальца.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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