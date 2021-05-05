Руй Витория возглавит «Спартак»? Он выиграл все трофеи Португалии, раскрыл Рубена Диаша, а в Лиге чемпионов играл против ЦСКА и «Зенита»

Как утверждает португальское издание O Jogo, 51-летний португальский специалист Руй Витория согласовывает последние детали контракта со «Спартаком». Рассказываем, что это за тренер.

Тренер и учитель

Сейчас сложно кого-то удивить, рассказывая о том, что весьма успешный тренер не добился серьезных успехов, будучи футболистом. Некоторые специалисты вообще не играли в него на профессиональном уровне. Так что Руй Витория в этом плане не выбивается из современных тенденций — потолком его игровой карьеры оказался третий дивизион. Когда же бутсы были повешены на гвоздь, он сразу взялся за тренерскую работу, так как параллельно с выступлениями учился в Лиссабонском университете.

«Я перестал быть игроком в понедельник и стал тренером уже на следующий день, — рассказывал Витория в интервью MaisFutebol. — Но я никогда не думал о своей тренерской карьере, выходе в первую лигу или что-то в этом роде, никогда ничего не предсказывал. Все происходило естественным образом. Никогда не строил планы и не делаю этого сейчас, но я всегда амбициозен. Каждый день, когда проигрываю, я даже немного болею».

Начинал Руй с самых низов — работы с юношами «Бенфики» — и после двух лет воспитания молодых «орлов» попробовал себя во взрослом футболе. Начинать Витории пришлось там же, где он играл, — в третьем дивизионе. Под его началом «Фатима» с ходу заработала повышение в классе, а когда случился обратный вылет, тренер снова поднял команду наверх.

Вспоминая тот период, Руй рассказывал, что ему всегда нравилось быть учителем и тренером. В «Фатиме» это удалось совместить, но поднимаясь на новую ступеньку, Витория менялся. Позже ему хватало только тренерской работы, и это случилось, когда он впервые за 40 лет покинул родной край, испытывая при этом определенные опасения. «Даже работая в «Фатиме», я уходил на работу и потом возвращался домой», — вспоминал Руй.

Сезон-2010/11 Витория встретил уже во главе «Пасуш де Феррейры» и довел ее до финала Кубка португальской лиги. Тогда случилось поражение от «Бенфики», но уже с новой командой — «Гимарайншем» — тренер взял у лиссабонцев реванш в финале Кубка Португалии. Руй тогда поменял место работы всего через год, признавшись, что ему требовались новые вызовы и большая фан-база, а амбиции простирались до клуба уровня Лиги чемпионов.

Война с Жезушем и встречи с РПЛ

Все это Витория получил в «Бенфике», где ему пришлось столкнуться не только с атмосферой и требовательностью топ-клуба, но и с постоянным давлением. Лиссабонцы тогда не очень хорошо расстались с Жорже Жезушем, который в ранге чемпиона ушел в стан злейшего врага «Спортинга» и с обидой на президента «орлов» Луиша Филипе Виейру.

Жезуш считал, что тот замкнул на себе все трансферные вопросы и слишком сильно участвует в жизни команды. Все эти обиды перенеслись и на наследника на посту наставника «Бенфики», и когда Витория в ответ на нападки назвал предшественника «плохим коллегой», ему прилетел куда более жесткий ответ. «Не считаю его тренером, так что коллегой он быть не может», — выдал Жезуш.

Так что во время лиссабонских класико в стороны летели даже не искры — это напоминало извержение вулкана. Жезуш испортил сменщику премьеру в новой команде, выиграв сражение за Суперкубок, и за сезон взял верх в трех матчах из четырех. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Витория не только стал чемпионом-2015/16, обогнав «Спортинг» на два очка, но и, набрав 88 баллов, превзошел державшийся 12 лет рекорд Жозе Моуринью времен золотой поры «Порту».

Виторию признали лучшим тренером Португалии, отметив еще и его дебютную кампанию в Лиге чемпионов. Тогда «Бенфика» дошла до четвертьфинала, где пала в сражении с «Баварией» (0:1, 2:2), а на старте плей-офф лиссабонцы дважды обыграли «Зенит», забив решающие мячи на последних минутах (1:0, 2:1). Особенно запомнилась встреча в Санкт-Петербурге, где Халк восстановил равновесие по сумме двух матчей, команда Андре Виллаша-Боаша помчалась добивать португальцев и получила в ответ два гола. Еще одно пересечение с Россией случилось у Витории в групповом турнире ЛЧ-2017/18, и там уже сильнее оказался другой принципиальный соперник «Спартака» — ЦСКА (1:2, 0:2).

Раскрывает молодых и предпочитает 4-3-3

В «Бенфике» Витория отработал три с половиной года и был уволен со своего поста в январе 2019-го. За этот период «орлы» выиграли два чемпионских титула, два Суперкубка Португалии, Кубок страны и Кубок лиги. Руй дважды получал награду лучшему тренеру страны и запомнился рядом новаторских ходов. В том числе и работой с молодежью, которая ему нравилась всегда.

«Я приехал в «Бенфику», потому что мне нужно было знать, как думает молодой футболист из большого клуба и как устроен большой клуб, — вспоминал Витория о работе с юношеской командой «орлов». — Я решил поработать в «Бенфике», потому что понимал, что для меня было очень важно увидеть всю схему. Но через два года я уже не хотел, чтобы меня называли тренером молодежи, и ушел. Хотя мне нравится работать с молодыми, и я делал это во всех клубах. Например, в «Пасуше» у меня были Пиззи, Нелсон Оливейра, Давид Симау».

Годы спустя уже в главной команде Витория раскрыл Ренату Санчеша, Гонсалу Гедеша, Нелсона Семеду и поверил в нынешнего героя «Манчестер Сити» Рубена Диаша. В паре с последним в центре обороны заиграл впоследствии перешедший в «МЮ» Линделеф, которого прежде видели в роли крайнего защитника. Также Витория изменил типичную для «Бенфики» схему 4-4-2 на 4-3-3.

После увольнения Витория не сидел без дела, получив опыт работы за границей. Да, Саудовская Аравия не показатель, но и там ему удалось сделать «Аль-Наср» чемпионом, неплохо при этом заработав. В Португалии ходили слухи, что на Ближнем Востоке оклад тренера равнялся семи миллионам евро. Кстати, под началом Руя тогда играли бывший зенитовец Жулиану и экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса, и в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов «Аль-Наср» проиграл катарскому «Аль-Садд», который тренирует легендарный испанец Хави.

Ждут ли Виторию Москва и «Спартак», узнаем в скором времени.