Известный португальский агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» рассказал о вероятном новом тренере «Спартака» Руе Витории.

«Витория любит играть в зрелищный и атакующий футбол»

— «Спартак» близок к назначению Руя Витории. Что думаете о таком решении клуба?

— Не знаю, будет ли он тренером «Спартака», но могу сказать, что Руй Витория — это талантливый специалист, который очень хорошо работал в Португалии. Он провел очень качественный отрезок в «Бенфике».

С ним клуб два года подряд был чемпионом в самой сложной ситуации, потому что тогда была большая конкуренция со стороны «Порту» и «Спортинга». Витория помог «Бенфике» побеждать, когда в клубе было не самое лучшее финансовое положение. И он сумел создать хорошую команду.

— Охарактеризуйте его как тренера.

— Он любит зрелищный и атакующий футбол. Думаю, если у него будет возможность работать в таком большом клубе, как «Спартак», он покажет хорошую работу. Но только если ему дадут время.

— От Руди Гарсии «Спартак» отказался из-за непростого характера. Какой характер и репутация у Витории?

— Он в этом плане очень коммуникабельный, умеет наладить отношения. У него очень большой опыт работы с иностранными игроками. В «Бенфике» всегда было много легионеров, да и за рубежом он поработал с игроками разных национальностей. Ему очень легко найти общий язык с игроками. Это тренер, который умеет создавать хорошую атмосферу в коллективе.

— Языкового барьера у него не будет?

— Он знает английский язык, испанский и итальянский. Не думаю, что в России у него возникнет языковая проблема.

— Если это настолько хороший тренер, почему после «Бенфики» он был невостребован в Португалии?

— Я бы так не сказал. Он отказывался от предложений. Витория находился уже на другом уровне и хотел работать за рубежом. И у него были предложения во Франции, Италии. Но он не откликнулся на них. Возможно, еще и согласится.

— Витория говорил, что запустил карьеру Феликса, Рубена Диаша и Ренату Саншеша. Насколько правдиво, что он умеет развивать таланты и работать с молодыми игроками?

— Да, это правда. При нем они действительно начали играть, он очень хорошо работает с молодежью. Витория умеет как развивать молодых игроков, так и находить подход к опытным.

Найдет ли Руй Витория общий язык с футболистами «Спартака»? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Витория не требует конкретных игроков, а выбирает из тех, кого ему предлагает руководство»

— В первый год он выиграл чемпионат Саудовской Аравии, но последние два сезона сложились неудачно.

— Потому что в Саудовской Аравии были финансовые проблемы, «Аль-Наср» переживает экономический кризис. Положение было непростое.

— Он сказал, что его команды всегда играют организованно.

— Витория играет в атакующий футбол. Он трезво смотрит на вещи, потому что нужен результат, но все равно пытается совмещать это со зрелищной игрой.

— Виллаш-Боаш приезжал в Россию в «Зенит», будучи молодым. Витории уже 51 год — способен ли он адаптироваться к новому чемпионату и другой ментальности?

— Думаю, Руй Витория более подготовлен к работе в России, чем был Виллаш-Боаш.

— Почему?

— Жизненный опыт у него больше. Витория как тренер прошел все ступени работы. Он начал с низкого клуба и прошел до самого большого в Португалии. Виллаш-Боаш же поработал год-два в клубе высшего дивизиона, а потом сразу попал в «Порту». Опыт у него был небольшой.

Витория прошел все этапы и достиг определенного уровня. А Виллаш-Боаш, когда оказался в «Зените», думаю, сам не понял, куда попал. К сожалению, он не понимал, что такое Россия и ваш футбол. Не случайно Виллаш-Боаш делал высказывания, которые были совсем неуместны. А Руй Витория совсем другой человек, иная личность.

— Как вы думаете, ждать ли после его назначения в «Спартаке» португальцев и игроков из «Бенфики»? Ранее появилась информация о возможном трансфере Шикиньо.

— Не думаю, что будет нечто подобное. Знаю, что в «Бенфике» руководство клуба определяло игроков, которые нужны команде. И Витория выбирал кого-то из тех, кого ему предлагали, но не наоборот. Он не требует игроков, которые ему нужны. В «Бенфике» Витория работал по-другому. Или он говорил, какие позиции нуждаются в усилении, а менеджмент уже вел соответствующую работу по поиску футболистов.

Руй Витория во время работы в «Аль-Наср». Фото ФК «Аль-Наср»

«Если не мешать Витории, то он может дать результат»

— «Спартак» нацелен на чемпионство в юбилейный год, возвращение в Лигу чемпионов. Витория способен решать большие задачи? Это тот тренер, с кем можно выигрывать в РПЛ и преуспеть в еврокубках?

— Если ему будут предоставлены все нужные условия, то я не сомневаюсь. Но в футболе бывает что-то важнее тренеров и игроков — это стабильность в клубе, преемственность, доверие, терпение и понимание. Это все играет огромную роль.

— Кажется, это не совсем про «Спартак» — там специалисты работают как на вулкане.

— Надо, чтобы вулкан немножко успокоился и заснул. Если Виторию не дергать, не мешать, то он может дать результат. Но у «Спартака» будут серьезные конкуренты в следующем сезоне.

— В целом для «Спартака» приглашение Витории — это успех?

— Без сомнения, это успех. Руй Витория — это тренер для «Спартака». Если он будет там работать, то я не сомневаюсь, что будет результат.

— Его кандидатура в России вызывает много скепсиса.