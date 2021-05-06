Португальца в России никто не знает, но он умеет с ходу добывать для команды титулы.

Понимаю, почему многие в шоке от возможного выбора «Спартаком» Руя Витории. Просто для России португалец — ноунейм. Португалия вообще для нас чемпионат неинтересный. Мы как-то даже к Голландии ближе, а Португалия — загадка, хотя это странно. Уровень португальского футбола выше и нашего, и голландского. В топ-6 Европы португальцы прямо сейчас входят точно (так и таблица коэффициентов говорит).

Неудивительно, что до мая 2021-го на российских спортсайтах по тегам Витория Руй — ровно ноль персональных статей и два упоминания: в контексте матчей с «Зенитом» и ЦСКА в ЛЧ. К слову, победа над «Зенитом» отправила «Бенфику» в четвертьфинал Лиги чемпионов, поражение от ЦСКА — к последнему месту в группе. Но «Бенфика» пока пиковая точка работы Руя. Мы же опустимся в более раннюю стадию карьеры. Оттуда можно понять, почему руководство «Спартака» может выбрать именно Виторию.

Руй Витория творил историю с середняками португальской лиги

Первым крупным клубом Витории стал «Пасуш де Феррейра». Там он работал один сезон — 2010/11 и сразу залетел в финал Кубка лиги, где проиграл «Бенфике», победу которой принес гол будущего зенитовца Хави Гарсии. Руй вошел в историю: это был первый финал Кубка лиги для «Пасуш».

Дальше была «Витория Гимарайнш», в которой Руй отработал четыре сезона. В первом чемпионате он занял шестое место, но главное — выиграл для «Витории» Кубок Португалии. Впервые в ее истории. Правда, случилось это уже во второй сезон, но зато как! В финале «Витория» до 78-й минуты летела «Бенфике» — 0:1, но забила пару голов за четыре минуты (первый — из офсайда, но ВАР в 2013-м еще не было) и выиграла трофей. Интересно, что перед вторым сезоном, когда был выигран Кубок, состав «Витории» подешевел почти в два раза (с 30 до 17 миллионов), но даже с худшим составом Руй умудрился в сезоне-2014/15 оказаться пятым в Португалии.

В общем, после пятого места Руй ушел на повышение в «Бенфику». Там он сразу забрал два чемпионства подряд, влетел в четвертьфинал ЛЧ и стал вторым, после легендарного Жорже Жезуша, по среднему количеству набранных очков в истории «Бенфики».

При нем «орлы» безумно круто защищались, в том числе за счет элитного прессинга, и получали висты даже от Пепа Гвардьолы, который в интервью для книги Марти Перарнау назвал команду Руя Витории «достойной Арриго Сакки» и «лучшей оборонительной организацией в Европе прямо сейчас». Это интервью случилось после четвертьфинала ЛЧ, в котором «Бавария» Пепа намучилась с бешеной «Бенфикой» Витории и пошла дальше, победив по сумме игр всего в один мяч (3:2).

Руй Витория отлично работает с молодежью

Надо сказать, у той «Бенфики» был отличный состав, где в воротах играл Эдерсон, в центре обороны — Линделеф, на фланге — Нельсон Семеду, в центре полузащиты — Ренату Саншеш, а в атаке разрывали Гайтан, Талиска, Жонас и, при случае, Рауль Хименес. Но и тут есть заслуга Руя: многие из молодых футболистов попали в основу благодаря его решениям. Ренату Саншеш до сих пор благодарит его под постами в Instagram, ведь именно тот сезон (2015/16) сделал Ренату игроком старта сборной на победном чемпионате Европы.

Умение работать с молодыми игроками — качество Руя Витории. Впрочем, оно не самое главное. Руй умеет подстроиться под игру соперника. Он почти не играет в схему с тремя центральными защитниками, но умеет настроить компактный футбол, с адаптивным прессингом. При этом «Бенфика» Руя много забивала и набирала солидное количество очков: 88 голов и 88 очков за 34 игры чемпионата Португалии-2015/16 (первое место), в следующем сезоне — 72 гола, 82 очка (первое место), через сезон — 80 голов, 81 очко (второе место).

Некоторые болельщики «Спартака» решили, что Руй может не справиться с психологическим давлением, но, во-первых, в «Бенфике» оно тоже серьезное, во-вторых, Руй Витория приходил на место легендарного тренера «орлов» Жезуша, который в тот момент был действующим чемпионом сезона-2014/15 с «Бенфикой» и со скандалом уходил в «Спортинг». При этом фанаты «Бенфики» мечтали видеть не Виторию Руя, а Марку Силву, даже писали по этому поводу президенту клуба Луису Виейре.

Но Руя через прессу сильно поддерживали игроки, которых он раньше тренировал. Защитник Фабиу Фариа, который долго находился в системе «Бенфики», а после гонявший за «Пасуш де Феррейра», объяснял сильные качества коуча: «Руй Витория ­- лидер, который создает хорошую атмосферу в раздевалке. У него есть дар. Он извлекает максимум из молодых футболистов. Это преимущество для любой команды, которую будет тренировать Руй Витория. Но, конечно, ему будет сложно стать своим после Жезуша. Легендарность Жорже Жезуша и его конфликт с клубом могут сильно помешать любому тренеру, но, как я и говорил, у Руя есть характер».

И первым матчем Руя Витории с «Бенфикой» стала схватка как раз со «Спортингом» за португальский Суперкубок. Жезуш противника тогда переиграл (1:0) и подставил Руя под жесткую критику. Правда, Витория в этом же сезоне забрал звание лучшего тренера Португалии, чемпионство и любовь болельщиков. То есть с критикой справляться умеет.

Переезд в «Аль-Наср» случился, конечно, из-за денег и плохих результатов с «Бенфикой»: четвертое место к февралю 2019-го в чемпионате и третье место в группе ЛЧ. В Катаре Рую предложили около 7-8 миллионов в год. Сумасшедшие деньги. Кстати, в первый же сезон Витория и там дал результат. Он забрал местный кубок и выиграл чемпионат, а еще дошел до полуфинала Азиатской ЛЧ, в котором проиграл по пенальти.

Этой весной Руя Виторию отправляли в «Тоттенхэм», а в 2017-м он чуть не возглавил «Эвертон»

В этом сезоне все посыпалось. «Аль-Наср» — внизу таблицы, игры нет. По обоюдному согласию контракт между португальцем и клубом был расторгнут зимой, но, думаю, никто не расстроился: Руй получил отличные деньги, «Аль-Наср» — трофеи.

Чтобы понять, насколько серьезно к Витории Рую относятся в Европе, нужно почитать местную прессу. Этой весной авторитетное издание O Jogo составляло список главных свободных тренеров Португалии. В статусном перечне оказались Моуринью, Жардим, Фонсека, Консейсау и Руй.

Кстати, после отставки Жозе из «Тоттенхэма» британский инсайдер Дункан Каслз писал, что Дэниэл Леви всерьез рассматривает Виторию на должность главного тренера «шпор», и это не первый интерес к Рую из Англии. В 2017-м он мог оказаться в «Эвертоне», но у Витории и в «Бенфике» все было максимально круто, так еще и прознавшие обо всем болельщики «орлов» завалили руководство письмами с просьбой оставить тренера.

На самом деле Руй Витория — самый неочевидный, но точно подходящий под заявления руководства «Спартака» тренер: у него много трофеев, привычка побеждать и умение работать с молодыми футболистами, которых в «Спартаке» очень много. Сила Руя еще и в том, что при нем будут задействованы все игроки «Спартака». В зависимости от соперника он корректирует состав и стиль игры. Во всяком случае, в «Бенфике» так и было. Место в основе могли чередовать Митроглу, Хименес, Жонас и Харис Сеферович, то есть в «Спартаке» разнотиповым Понсе, Ларссону, Соболеву и Промесу на поле точно найдется место, а еще, скорее всего, появятся варианты для фланговых игроков в аренде: Мирзова, Ломовицкого, Глушенкова.

У Руя Витории, как нетрудно догадаться, нет доминирующей схемы — это могут быть как простые 4-4-2 или 4-3-3, так и усложненные 4-1-4-1 или 4-2-3-1, которые включаются в зависимости от силы соперника. То есть команды Руя вообще непредсказуемы. Это подтверждается равномерным распределением направлений атак между флангами и центром (через фланги чуть чаще, но незначительно), что создает большие сложности для соперника.

При этом «Бенфике» ротация атакующих футболистов вообще никогда не мешала. В среднем под руководством Витории Руя команда создавала моментов на 1,99 гола по xG (ожидаемые голы) за игру. Этого достаточно, чтобы легко забивать два-три гола за матч.

Но самое важное, что может повлиять на выбор «Спартака», — Витория давал трофей в каждом клубе, где тренировал в первый или второй сезон (кроме «Пасуш де Феррейра», который в единственном сезоне Витории проиграл финал Кубка лиги), а это особенно важно для красно-белых в год столетия.

Да, разумеется, все должны понимать, что в случае со «Спартаком» ничто не может гарантировать результат, но в «Спартаке» тренеришкой легко оборачивался даже будущий многократный победитель Лиги Европы, а иконой и чемпионом — человек, который никогда самостоятельно не работал.

И все равно, если разобраться, входные данные Руя Витории — на уровне. Просто о них в России пока никто не знает.