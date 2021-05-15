Переходных матчей между РПЛ и ФНЛ не будет. В высший дивизион поднимутся «Крылья Советов» и «Нижний Новгород»

Российский футбол в очередной раз показал свою уникальность.

РФС в субботу в первой половине дня экстренно опубликовал регламент переходных матчей сезона-2020/21 между клубами РПЛ и ФНЛ.

Согласно этому документу, опубликованному за час до начала игр последнего тура ФНЛ:

— «Нижний Новгород» поднимается в РПЛ;

— 13-я команда РПЛ («Арсенал», «Уфа» или «Ротор») остается в лиге без переходных матчей;

— 14-я команда РПЛ («Арсенал», «Уфа» или «Ротор») играет переходные матчи с 4-й командой ФНЛ в случае, если ей окажется не «Алания»;

— если 4-е место в ФНЛ займет «Алания», то 14-я команда РПЛ сохраняет место в лиге без переходных матчей.

В итоге «Алания», одержав победу в Хабаровске над местным СКА (2:1), сохранила за собой 4-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ. Интересно, что имевшие перед туром шансы обойти владикавказцев «Балтика» и «Торпедо» свои матчи синхронно проиграли. Калининградцы на своем поле уступили «Крыльям Советов» (0:1), а москвичи дома «сгорели» безнадежному аутсайдеру «Шиннику» — 0:1. Таким образом, переходных матчей между РПЛ и ФНЛ в этом сезоне не будет.

Вообще, конечно, спешно опубликованный регламент — уникальный документ. Необходимость в его спешном принятии возникла потому, что установленные перед началом сезона регламенты попросту не описывали ситуацию, сложившуюся к концу первенства ФНЛ. Нигде не прописывалось, что нужно делать, если команды, не получившие лицензию на участие в РПЛ, обнаружатся сразу и среди двух победителей ФНЛ («Оренбург»), и среди потенциальных участников переходных матчей («Алания»). Кроме того, принятые перед сезоном регламенты РПЛ и ФНЛ содержали еще ряд двусмысленностей в пунктах, регламентирующих порядок обмена клубов между лигами, — и, стало быть, эти пункты вообще не могли быть применены.

Вполне возможно, что юристы «Оренбурга» и «Алании» найдут зацепки для обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) как в исходных регламентах (тем более что они юридически далеко не безупречны), так и в новом документе. Другое дело, что это — а) долго, б) очень дорого. Но чисто теоретически вся эта эпопея еще вполне может продолжиться.

Но пока получается так, что в заключительном туре РПЛ, который пройдет 16 мая, «Арсенал», «Уфа» и «Ротор» определят, кто из них займет 13-е и 14-е места, гарантирующие теперь сохранение прописки в лиге, а кто станет 15-м и вылетит в ФНЛ.

Занимающему сейчас 15-е место «Ротору» нужна победа над «Рубином» в Казани. Ничья устроит волгоградцев только в том случае, если «Уфа» проиграет дома «Арсеналу».

«Уфу» устроит любой результат в матче против «Арсенала» — лишь бы он был не хуже результата «Ротора» в Казани.

«Арсеналу» для сохранения места в РПЛ достаточно выполнения любого из двух условий: самому не проиграть в Уфе либо чтобы «Ротор» не победил в Казани.