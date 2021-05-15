Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Переходных матчей между РПЛ и ФНЛ не будет. В высший дивизион поднимутся «Крылья Советов» и «Нижний Новгород»

Юрий Плохотниченко
Юрий Плохотниченко
Собственный корреспондент в Ростове-на-Дону
Сегодня, 16:00
В высший дивизион поднимутся «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Фото ФК «Нижний Новгород»
В высший дивизион поднимутся «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Фото ФК «Нижний Новгород»
Теги:
Российский футбол в очередной раз показал свою уникальность.
Марио Фернандес и&nbsp;Игорь Дивеев: ЦСКА ворвется в&nbsp;топ-5?Кто выступит от России в Лиге чемпионов? Попадет ли ЦСКА в Лигу конференций?

РФС в субботу в первой половине дня экстренно опубликовал регламент переходных матчей сезона-2020/21 между клубами РПЛ и ФНЛ.

Согласно этому документу, опубликованному за час до начала игр последнего тура ФНЛ:

— «Нижний Новгород» поднимается в РПЛ;

— 13-я команда РПЛ («Арсенал», «Уфа» или «Ротор») остается в лиге без переходных матчей;

— 14-я команда РПЛ («Арсенал», «Уфа» или «Ротор») играет переходные матчи с 4-й командой ФНЛ в случае, если ей окажется не «Алания»;

— если 4-е место в ФНЛ займет «Алания», то 14-я команда РПЛ сохраняет место в лиге без переходных матчей.

Игроки&nbsp;ФК &laquo;Оренбург&raquo;.РПЛ становится закрытой лигой — спасибо «Оренбургу»

В итоге «Алания», одержав победу в Хабаровске над местным СКА (2:1), сохранила за собой 4-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ. Интересно, что имевшие перед туром шансы обойти владикавказцев «Балтика» и «Торпедо» свои матчи синхронно проиграли. Калининградцы на своем поле уступили «Крыльям Советов» (0:1), а москвичи дома «сгорели» безнадежному аутсайдеру «Шиннику» — 0:1. Таким образом, переходных матчей между РПЛ и ФНЛ в этом сезоне не будет.

Вообще, конечно, спешно опубликованный регламент — уникальный документ. Необходимость в его спешном принятии возникла потому, что установленные перед началом сезона регламенты попросту не описывали ситуацию, сложившуюся к концу первенства ФНЛ. Нигде не прописывалось, что нужно делать, если команды, не получившие лицензию на участие в РПЛ, обнаружатся сразу и среди двух победителей ФНЛ («Оренбург»), и среди потенциальных участников переходных матчей («Алания»). Кроме того, принятые перед сезоном регламенты РПЛ и ФНЛ содержали еще ряд двусмысленностей в пунктах, регламентирующих порядок обмена клубов между лигами, — и, стало быть, эти пункты вообще не могли быть применены.

Игроки &laquo;Оренбурга&raquo; пока не&nbsp;знают, в&nbsp;какой лиге будет играть команда в&nbsp;следующем сезоне.«Оренбург» и «Алания» не получили лицензии для участия в РПЛ. Почему это ничего не меняет

Вполне возможно, что юристы «Оренбурга» и «Алании» найдут зацепки для обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) как в исходных регламентах (тем более что они юридически далеко не безупречны), так и в новом документе. Другое дело, что это — а) долго, б) очень дорого. Но чисто теоретически вся эта эпопея еще вполне может продолжиться.

Но пока получается так, что в заключительном туре РПЛ, который пройдет 16 мая, «Арсенал», «Уфа» и «Ротор» определят, кто из них займет 13-е и 14-е места, гарантирующие теперь сохранение прописки в лиге, а кто станет 15-м и вылетит в ФНЛ.

Занимающему сейчас 15-е место «Ротору» нужна победа над «Рубином» в Казани. Ничья устроит волгоградцев только в том случае, если «Уфа» проиграет дома «Арсеналу».

«Уфу» устроит любой результат в матче против «Арсенала» — лишь бы он был не хуже результата «Ротора» в Казани.

«Арсеналу» для сохранения места в РПЛ достаточно выполнения любого из двух условий: самому не проиграть в Уфе либо чтобы «Ротор» не победил в Казани.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 23386
Все опросы
Нужно ли допускать «Оренбург» и «Аланию» к игре в РПЛ без нужной лицензии?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Спартак» в шаге от контракта с Руем Виторией. Но выбор в пользу Фонсеки логичнее
Видео: Из-за чего солист Нервов Мильковский подрался в Москве
Артем Дзюба стал многодетным отцом
Мужчина убил жену, сделал из нее фарш и смыл в унитаз

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Юрий Плохотниченко все материалы автора
vs
55
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр
Материалы сюжета: ФНЛ — РПЛ: лицензирование клубов, стыковые матчи сезона 2020/21, кто выйдет в РПЛ из ФНЛ