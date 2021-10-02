«Рубин» заслуживает большего хейта, чем «Спартак». В команде Слуцкого кризис
Зато все с удовольствием обсуждают новые видео медиаслужб «Рубина» — главный тренер шутит и поет, игроки танцуют. Контент и правда классный, веселый. Только с футболом у команды Слуцкого пока наблюдаются явные проблемы. О них, как и об успехах, нужно говорить.
Казанцы в субботу на своем поле проиграли дебютанту лиги «Нижнему Новгороду» (0:1). В последних 10 играх во всех турнирах у «Рубина» всего две победы и три ничьих при пяти поражениях. Результаты явно не те, каких ждут от претендента на попадание в еврокубки или даже на медали.
Для сравнения: статистика всеми критикуемого «Спартака» при Руе Витории — 4 победы и 1 ничья за 10 матчей. Португальский специалист пришел в московскую команду в мае 2021-го. В клуб, где по умолчанию творится броуновское движение на всех уровнях: слабая трансферная кампания и вечные скандалы. Однако даже в таких условиях Витория что-то пытается показывать. Окей, а что там с «Рубином»? Давайте по порядку.
1) Слуцкий проводит третий сезон в клубе. Человек успел освоиться на своем месте и получить поддержку со стороны болельщиков/руководства. С бюджетом проблем нет. У тренера было достаточно времени, чтобы вывести команду на свой лучший уровень.
2) «Рубин» подписал качественных футболистов (к уже имеющимся) летом: пришли интересные иностранцы — Дрейер за 7 миллионов евро, Хакшабанович (6,5 млн), Тальби (900 тысяч), опытный россиянин Владислав Игнатьев (свободный агент), и это еще не весь список.
3) Сохранили почти всех лидеров. Остались — один из лучших дриблеров лиги Хвича, Деспотович, Дюпин (им интересовался «Зенит»), Уремович (в лидерах по отборам в РПЛ). Да, ушел Старфельт, без него появились проблемы в обороне. Также отправился в «Динамо» Макаров.
Что было дальше? Уверенный старт в чемпионате России — победы над «Спартаком», «Арсеналом», «Ахматом». Но вся крутость куда-то пропала после вылета из Лиги конференций от польского «Ракува». Далее казанцы сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Крыльями» (1:1), разгромили последнюю команду турнира — «Урал» (4:0), и на этом положительные моменты заканчиваются. «Рубин» проиграл «Краснодару» (1:3), «Зениту» (1:3), «Динамо» (0:2) и сегодня нижегородцам.
Невыразительные результаты команды сопровождаются скандалами: критикой судей со стороны Леонида Слуцкого. В матче с «Зенитом» российского специалиста удалили, а после игры он разнес арбитра Иванова, назвав его профнепригодным. Команда Слуцкого по делу проиграла сине-бело-голубым, здесь не было проблемы в судействе. Статистика xG это подтверждает.
Лидеры «Рубина» в плохой форме. У Хвичи и Деспотовича два гола на двоих. Грузинского хавбека сватали во все топ-клубы Европы после эффектного прошлого сезона, но сейчас куда-то пропала продуктивность и результативность. Деспотович пропустил несколько недель из-за повреждения и пока не вышел на свой уровень, при этом успевает шутить в соцсетях о мамах подписчиков. После мощного хет-трика в дебютной игре за казанцев Дрейер испарился. Хакшабанович и Тальби только осваиваются в команде. Солтмурад Бакаев так и не стал основным игроком. Непонятно, что происходит с Шатовым.
Восьмое место после 10 туров — не то, чего ждут от «Рубина» Слуцкого. У них три поражения подряд при одном забитом мяче. Команда обладает всем необходимым для борьбы за топ-5. Возможно, во время паузы на сборные ситуация в клубе изменится и мы снова увидим крутую игру в исполнении казанцев. Ведь все клубы находятся в одинаковых условиях: ковид, перелеты, травмы, сложные отрезки сезона — это случается повсеместно. Искать проблемы в первую очередь нужно в себе, а не ссылаться на обстоятельства.
У молодого тренера Кержакова вот получается выжимать максимум из команды с самой скромной трансферной стоимостью в РПЛ (15,73 млн евро, «Рубин» — 73,25 млн). И он не жалуется на окружающие условия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю