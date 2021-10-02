«Рубин» заслуживает большего хейта, чем «Спартак». В команде Слуцкого кризис

Казанский клуб плохо играет, но об этом будто не принято говорить.

Зато все с удовольствием обсуждают новые видео медиаслужб «Рубина» — главный тренер шутит и поет, игроки танцуют. Контент и правда классный, веселый. Только с футболом у команды Слуцкого пока наблюдаются явные проблемы. О них, как и об успехах, нужно говорить.

Казанцы в субботу на своем поле проиграли дебютанту лиги «Нижнему Новгороду» (0:1). В последних 10 играх во всех турнирах у «Рубина» всего две победы и три ничьих при пяти поражениях . Результаты явно не те, каких ждут от претендента на попадание в еврокубки или даже на медали.

«Нижний» заработал пенальти — Костюков зацепил Козлова во вратарской. Калинский с точки вложил мяч в девять ? pic.twitter.com/NRxjXIxQxY — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 2, 2021

Для сравнения: статистика всеми критикуемого «Спартака» при Руе Витории — 4 победы и 1 ничья за 10 матчей. Португальский специалист пришел в московскую команду в мае 2021-го. В клуб, где по умолчанию творится броуновское движение на всех уровнях: слабая трансферная кампания и вечные скандалы. Однако даже в таких условиях Витория что-то пытается показывать. Окей, а что там с «Рубином»? Давайте по порядку.

1) Слуцкий проводит третий сезон в клубе . Человек успел освоиться на своем месте и получить поддержку со стороны болельщиков/руководства. С бюджетом проблем нет. У тренера было достаточно времени, чтобы вывести команду на свой лучший уровень .

2) «Рубин» подписал качественных футболистов (к уже имеющимся) летом: пришли интересные иностранцы — Дрейер за 7 миллионов евро, Хакшабанович (6,5 млн), Тальби (900 тысяч), опытный россиянин Владислав Игнатьев (свободный агент), и это еще не весь список.

3) Сохранили почти всех лидеров . Остались — один из лучших дриблеров лиги Хвича, Деспотович, Дюпин (им интересовался «Зенит»), Уремович (в лидерах по отборам в РПЛ). Да, ушел Старфельт, без него появились проблемы в обороне. Также отправился в «Динамо» Макаров.

Александр Кержаков вместе с «Нижним Новгородом» обыгрывает «Рубин» и увозит из Казани три очка ?



Кажется, что у команды Слуцкого явно не все в порядке — всего одна победа в пяти матчах и третье поражение подряд ? pic.twitter.com/3FqDC1K1GY — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 2, 2021

Что было дальше? Уверенный старт в чемпионате России — победы над «Спартаком», «Арсеналом», «Ахматом». Но вся крутость куда-то пропала после вылета из Лиги конференций от польского «Ракува» . Далее казанцы сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Крыльями» (1:1), разгромили последнюю команду турнира — «Урал» (4:0), и на этом положительные моменты заканчиваются. «Рубин» проиграл «Краснодару» (1:3), «Зениту» (1:3), «Динамо» (0:2) и сегодня нижегородцам.

Невыразительные результаты команды сопровождаются скандалами: критикой судей со стороны Леонида Слуцкого . В матче с «Зенитом» российского специалиста удалили, а после игры он разнес арбитра Иванова, назвав его профнепригодным. Команда Слуцкого по делу проиграла сине-бело-голубым, здесь не было проблемы в судействе. Статистика xG это подтверждает .

Лидеры «Рубина» в плохой форме . У Хвичи и Деспотовича два гола на двоих. Грузинского хавбека сватали во все топ-клубы Европы после эффектного прошлого сезона, но сейчас куда-то пропала продуктивность и результативность. Деспотович пропустил несколько недель из-за повреждения и пока не вышел на свой уровень, при этом успевает шутить в соцсетях о мамах подписчиков. После мощного хет-трика в дебютной игре за казанцев Дрейер испарился. Хакшабанович и Тальби только осваиваются в команде. Солтмурад Бакаев так и не стал основным игроком. Непонятно, что происходит с Шатовым.

Восьмое место после 10 туров — не то, чего ждут от «Рубина» Слуцкого. У них три поражения подряд при одном забитом мяче. Команда обладает всем необходимым для борьбы за топ-5. Возможно, во время паузы на сборные ситуация в клубе изменится и мы снова увидим крутую игру в исполнении казанцев. Ведь все клубы находятся в одинаковых условиях: ковид, перелеты, травмы, сложные отрезки сезона — это случается повсеместно. Искать проблемы в первую очередь нужно в себе, а не ссылаться на обстоятельства.