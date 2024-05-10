«Крылья Советов» — «Ахмат»: Бериша забил второй гол гостей

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«Ахмат» удвоил преимущество в матче с «Крыльями Советов» в 28-м туре РПЛ — 2:0.

Гол на 62-й минуте забил вингер грозненцев Бернард Бериша.