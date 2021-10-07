Чтобы отменить красную карточку Азмуну, «Зениту» не хватило одного голоса на ЭСК

Как стало известно «СЭ», в среду при рассмотрении на ЭСК эпизода с удалением форварда «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (1:2) решение о том, что арбитр Павел Шадыханов вынес верный вердикт, принято экспертами комиссии с разницей всего в один голос.

Таким образом, в четверг у КДК РФС не возникло оснований для отмены красной карточки и санкций в отношении иранца.