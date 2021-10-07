Чтобы отменить красную карточку Азмуну, «Зениту» не хватило одного голоса на ЭСК
20:30
Как стало известно «СЭ», в среду при рассмотрении на ЭСК эпизода с удалением форварда «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (1:2) решение о том, что арбитр Павел Шадыханов вынес верный вердикт, принято экспертами комиссии с разницей всего в один голос.
Таким образом, в четверг у КДК РФС не возникло оснований для отмены красной карточки и санкций в отношении иранца.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры
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