Василий «Проверим-Проверим» Казарцев казнен. Раньше закончатся судьи или их ошибки?

Константин Алексеев — об очередном отстранении рефери.

Судейский корпус понес очередную утрату — вслед за Станиславом Васильевым, Михаилом Вилковым, Алексеем Еськовым, Сергеем Лапочкиным, по информации «СЭ», не будет судить и Василий «Проверим-Проверим» Казарцев. Возможно, никогда. Он работал видеоарбитром на матче ЦСКА — «Краснодар», где после попадания мяча в руку Дивееву не был назначен пенальти.

Многие болельщики и клубные руководители аплодисментами встречают жесткие меры по отношению к судьям. Рефери действительно, мягко говоря, не заставили нас доверять их решениям безоговорочно. А если без витиеватостей, то, наверное, 99 процентов поклонников футбола не сомневаются: отдельные решения связаны со взятками. Есть заказ — и есть исполнение.

К слову, у нас муссируется только тема исполнителей, а заказчики всегда остаются в стороне.

Но это отдельный разговор. В него странно вступать без доказательств, а где их взять? Вот и достается тем, кто явно не бескорыстно претворяет чужие идеи в жизнь. Они-то на виду.

При этом давайте и в случае с арбитрами быть аккуратными в формулировках. Оговоримся, к примеру, что по Казарцеву пока вообще нет никаких официальных заявлений — только предварительная инсайдерская информация. Да и тех, кого уже нет в профессии, мы за руку не ловили, а главный по судьям Ашот Хачатурянц не говорит о причинах завершения карьер прямо. Что-то в духе «утратил доверие».

Хотя вот, скажем, история с Васильевым, совершившим результативную ошибку в пользу хозяев в матче «Ротор» — «Ахмат». Мне рассказывали, что арбитр в Волгограде «потяжелел» на 5 миллионов рублей. Хачатурянц на брифинге по случаю отстранения Васильева, комментируя эту информацию, заметил: «Если бы я обладал возможностями следственных органов и он был пойман за руку, тогда это рассматривалось бы в другом месте. Но речь идет о слухах. Мне до игры из четырех источников позвонили и сказали, но информация юридически не доказана. Разве я могу сказать об этом открыто?»

Мы понимаем, что сейчас есть два грозных оружия. Первое — аудиозапись переговоров между судьей в поле и ВАР. Второе — полиграф, который проходил в том числе и Васильев. Эти данные вместе с «кредитной историей» каждого рефери, а также кулуарной информацией наверняка дают самые серьезные основания для того, чтобы утратить к кому-то доверие.

Судья Василий Казарцев и хавбек «Спартака» Роман Зобнин. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

Единственное, не хочется, чтобы когда-нибудь вместе с водой выплеснули и ребенка. Знаю, что в судейском корпусе весьма напряженная атмосфера. Говорят, что у кого-то перед началом матча даже ноги отказывают — рефери не может шага ступить от страха совершить ляп. Да и выбор сильных судей становится настолько узок, что в какой-то момент мы можем начать хвататься за голову не от преднамеренных ошибок, а от решений, вызванных низкой квалификацией.

Но будем надеяться, что этот кризис — временный. Всех нечистых на руку отстранят от работы, а остальные честно и смело будут судить, вызывая лишь восторженные отклики. Как Сергей Карасев на Евро-2020 или вчерашнем матче Италия — Испания.

Верится, правда, с трудом, что мы доживем до таких славных времен. Но что еще остается?