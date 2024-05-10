«Крылья Советов» — «Ахмат»: Конате вывел гостей вперед в концовке тайма

«Ахмат» открыл счет в гостевом матче с «Крыльями Советов» в 28-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 45+1-й минуте забил Мохамед Конате, реализовав выход один на один.