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Сегодня, 16:58

Игрок «Сочи» Дркушич: «Не могу представить, что клуб может вылететь из РПЛ»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич в комментарии для «СЭ» высказался о турнирном положении команды в текущем сезоне РПЛ.

«Я играю в «Сочи» уже два года. Не могу представить, что клуб может вылететь из РПЛ. Мы будем верить до конца, что сможем остаться премьер-лиге. Нам нужно больше забивать в оставшихся играх. Морено смотрит на футбол по-другому. Мы много говорим о тактике, мне это нравится», — сказал Дркушич «СЭ».

После 27 туров «Сочи» с 20 набранными очками занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.

12 мая команда Роберта Морено проведет домашнюю встречу с «Пари НН».

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Динамо
 - : -
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