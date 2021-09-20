Слуцкий обвинил судью Сергея Иванова в профнепригодности
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после завершения матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3) раскритиковла работу судейской бригады во главе с Сергеем Ивановым.
Арбитр во втором тайме показал Слуцкому две желтые карточки, после чего удалил тренера со скамейки.
«Судья Иванов профнепригоден, и я не считаю случайностью то, что у меня с 2006-го года было одно удаление, когда я работал в «Москве». После этого почти 600 матчей в карьере на высшем уровне меня никто не удалял, даже в «Витессе», когда это было после игры и не было красной карточки.
Два раза у меня удаление из трех за всю карьеру за 15 лет и оба раза это делает Иванов. Я не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты
Надо человека убирать: он либо личные отношения переносит на профессиональную работу, либо профнепригоден. Его работа не может измениться, ему же не 16 лет, чтобы он прогрессировал. Даже матчи, которые мы выигрывали, он всегда судил безобразно. Я бы с удовольствием отвел судью Иванова. Из ныне действующих судей я его считаю самым слабым с огромным отрывом», — заявил Слуцкий.
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