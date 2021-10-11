ЭСК РФС: судья правильно удалил Азмуна в матче против «Сочи»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизоде с удалением игрока «Зенита» Сердара Азмуна на 42-й минуте матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2), сообщает сайт РФС.

Решение комиссии: судья правильно удалил игрока «Зенита» Сердара Азмуна.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» прямой ногой наносит удар сопернику после неудачной попытки сыграть в мяч. Футболист инициирует данный запрещенный контакт в районе живота вратаря «Сочи», использует шипы, имеет возможность избежать его или уменьшить интенсивность, но не делает этого», — говорится в сообщении.

Также было принято решение, что данное нарушение не требует дополнительной дисквалификации.

Таким образом, иранский форвард пропустит матч 11-го тура против тульского «Арсенала». Встреча состоится 16 октября.