ЭСК РФС: судья правильно удалил Азмуна в матче против «Сочи»
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизоде с удалением игрока «Зенита» Сердара Азмуна на 42-й минуте матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2), сообщает сайт РФС.
Решение комиссии: судья правильно удалил игрока «Зенита» Сердара Азмуна.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» прямой ногой наносит удар сопернику после неудачной попытки сыграть в мяч. Футболист инициирует данный запрещенный контакт в районе живота вратаря «Сочи», использует шипы, имеет возможность избежать его или уменьшить интенсивность, но не делает этого», — говорится в сообщении.
Также было принято решение, что данное нарушение не требует дополнительной дисквалификации.
Таким образом, иранский форвард пропустит матч 11-го тура против тульского «Арсенала». Встреча состоится 16 октября.
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