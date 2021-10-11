Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЭСК РФС: судья правильно удалил Азмуна в матче против «Сочи»

11 октября, 19:44
Теги:

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизоде с удалением игрока «Зенита» Сердара Азмуна на 42-й минуте матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2), сообщает сайт РФС.

Решение комиссии: судья правильно удалил игрока «Зенита» Сердара Азмуна.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» прямой ногой наносит удар сопернику после неудачной попытки сыграть в мяч. Футболист инициирует данный запрещенный контакт в районе живота вратаря «Сочи», использует шипы, имеет возможность избежать его или уменьшить интенсивность, но не делает этого», — говорится в сообщении.

Также было принято решение, что данное нарушение не требует дополнительной дисквалификации.

Таким образом, иранский форвард пропустит матч 11-го тура против тульского «Арсенала». Встреча состоится 16 октября.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214610

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
11
3
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры