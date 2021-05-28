Семак просит руководство «Зенита» приобрести вратаря «Рубина» Дюпина
19:40
Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин попал в сферу интересов «Зенита», утверждает «БИЗНЕС Onilne».
По информации источника, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак лично заинтересован в переходе 33-летнего российского футболиста.
45-летний Семак уже беседовал с Дюпиным. При этом руководство казанцев против продажи голкипера. В «Рубине» готовы поменять свое мнение только в случае выгодного предложения.
В прошлом сезоне Дюпин провел 27 матчей за «Рубин», пропустил 29 мячей и сделал одну результативную передачу.
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