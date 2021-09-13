Казанцы обошли «Динамо» в таблице.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 4:0 (2:0)

Голы: Дрейер, 2 (1:0). Мамин, 13 — в свои ворота (2:0). Дрейер, 80 (3:0). Дрейер, 90+1 (4:0).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов (Суриков, 83), Уремович, Самошников (Нижегородов, 79), Дрейер, Хван Ин Бом, Кварацхелия (Бакаев, 62), Абильдгор, Тальби, Деспотович (Онугха, 63), Хакшабанович.

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Кулаков, Егорычев (Подберезкин, 78), Йовичич, Колесниченко (Гогличидзе, 70), Гаджимурадов (Ибрахимай, 78), Мишкич (Гагнидзе, 77), Бикфалви (Агеев, 78).

Предупреждения: Хван Ин Бом, 19. Гаджимурадов, 36. Хакшабанович, 52. Абильдгор, 56. Онугха, 86.

Судьи: Москалев (Воронеж). Мурашов (Москва), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Кукуян (Сочи). Чельцов (Москва).

13 сентября. Казань. Стадион «Центральный».

Матч стал дебютным для датчанина Андерса Дрейера. Хавбек пришел в «Рубин» в конце августа — это была прямая замена Денису Макарову, проданному в «Динамо». Для заявки Дрейера клубу даже пришлось отказаться сразу от двух легионеров — Бегича и Йетвича.

Ожидания пока оправдываются: Дрейер здорово вошел в игру «Рубина» и чуть ли не первым касанием забил дебютный гол. После прострела Кварацхелии новичок здорово подстроился под мяч и подправил его пяткой в дальний угол ворот. Так эффектно за «Рубин» последний раз дебютировал Карлос Эдуардо и тоже на Центральном стадионе. Бразилец тогда не доиграл матч и позже травмировался, став самым провальным подписанием клуба в истории.

Путь Дрейера вряд ли будет таким же.

Шедевральнейший гол Андерса Дрейера пяткой в первом же матче за «Рубин»! ?#РубинУрал



pic.twitter.com/CBXR65crLB — «Рубин» Казань (@fcrk) September 13, 2021

Только датчанин забил три отличных гола, издевательски разобравшись с защитниками и вратарем. По сути, у Дрейера и было лишь три момента, чтобы отличиться, и он их хладнокровно реализовал.

Пожалуй, таких ярких дебютов в РПЛ не было давно. Редко, когда новичок-легионер за солидные деньги (а «Рубин» заплатил около 6 миллионов евро) сразу выходит и делает результат в первой же игре. Обычно нужно больше времени на раскачку. Дрейер стал первым игроком в истории лиги, которому удалось забить три гола в стартовом матче.

Дрейер и в Дании начал этот сезон ударно: 3 гола и 5 голевых передач в шести матчах. В Казани он продолжает наращивать результативную статистику. Сразу же он вышел в лидеры бомбардиров в составе «Рубина», а это только первая игра.

В клубе игрока много хвалили и прогнозировали, что это будет сильное усиление: у Дрейера был опыт игры в Голландии и Англии, пусть и небольшой, он играл в Лиге чемпионов за «Мидтьюлланд». Переезд в Россию даже казался экспертам в Дании не совсем логичным, Дрейера скорее ждали снова в ведущем чемпионате.

И это удача селекции «Рубина» и менеджеров, что игрока удалось убедить переехать в РПЛ. Казанцы и экономически качественно провели сделку: цена — 6 миллионов евро, с выплатами суммы в рассрочку на три года — по 2 миллиона в год. То есть сильной нагрузки на бюджет «Рубина» подписание Дрейера не принесло.

Главный аргумент для Дрейера, когда его звали в Казань, — это проявить себя здесь, показать свой уровень и пойти на повышение. В клубе не скрывают, что готовы исполнить роль трамплина для легионеров. Это касается не только Дрейера, но и Абильдгора, Ин Бома, Тальби и того же Кварацхелии. Датчанин приехал в Казань, чтобы в ближайшие годы стать местной звездой лиги и уехать в топ-чемпионат. После сегодняшнего перформанса в этом меньше сомнений.

Рано делать выводы по одной игре: опять же в «Рубине» хорошо помнят пример Эдуардо который выглядел очень ярко до травмы, но затем повреждения загубили его карьеру. Отличие в том, что от Дрейера не ждали свершений и рекордов, его не брали за сумму, которая бы давила на игрока или руководство. Ну и нужно делать скидку на соперника: «Урал» — главный претендент на вылет, и это тоже нужно учитывать.

Следующий матч у «Рубина» против «Зенита». Вот на каком фоне игру Дрейера оценивать будет более уместно и логично.

А пока у датчанина праздник: после голов его имя скандировал весь стадион, после финального свистка он схватил мяч — сувенир на память о шикарном дебюте, а у выхода к раздевалке получил похвалу и объятия Слуцкого. Его команду часто называли зависимой от Хвичи или Деспотовича. Теперь тренер получил еще одного мастера, который должен будет многое определять в атаке «Рубина» и делать результат. Начало уже положено.