«Рубин» ужасен: команда Слуцкого проиграла третий матч подряд, Хвича не забивает даже с пенальти

Леонид Слуцкий признает, что команда играет плохо.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

«Рубин» (Казань) — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:0)

Гол: Калинский, 61 — с пенальти.

Нереализованный пенальти: Кварацхелия, 50 (вратарь)

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Нижегородов (И.Игнатьев, 88), Костюков, Бакаев (Деспотович, 62), Самошников (Кварацхелия, 28), Дрейер, Хван Ин Бом, Тальби, Хакшабанович, Онугха.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев (Пенчиков, 73), Ткачук, Калинский, Шарипов, Могилевец (Горбунов, 53), Берковский (Масоэро, 66), Эннин (Балай, 46).

Предупреждение: Козлов, 35.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Матюнин. Чельцов (оба — Москва).

2 октября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

«Рубин» сломала травма Самошникова

Поражения от «Зенита» и «Динамо» — лидеров чемпионата — в «Рубине» не воспринимали как трагедию. По игре казанцы выглядели хуже и заслуженно проиграли. От команды точно ждали, что серия будет прервана в игре с «Нижним Новгородом». Вместо этого — еще один провал.

Даже без явных моментов в атаке и при средней игре казанцы могли взять очки, как это уже случалось. В этом класс команды: сводить матч к ничьей или даже к победе, когда игра не идет. «Рубин» это качество в новом сезоне потерял. Игра с «Нижним» не складывалась от и до: много травм лидеров, дисквалификации и плохая форма основных исполнителей в атаке, травма Самошникова, нереализованный пенальти, 11-метровый в свои ворота после ВАР, совсем неудачные попытки в атаке спасти игру. «Рубин» выглядел беспомощно против крепкой команды Кержакова, с которой дома просто обязан брать очки.

«Рубину» сильно помешала травма Самошникова — левый защитник пытался вернуться в игру после повреждения голеностопа из-за удара Козлова, но боль не позволила продолжить встречу. Слуцкому опять пришлось латать дыры и смещать в оборону полузащитника Костюкова. Он и сыграл рукой, когда «Нижний Новгород» получил право на пенальти и забил победный гол.

«Нижний» заработал пенальти — Костюков зацепил Козлова во вратарской. Калинский с точки вложил мяч в девять ? pic.twitter.com/NRxjXIxQxY — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 2, 2021

По данным «СЭ», Самошников не поедет в сборную на матчи со Словакией и Словенией. Когда лидер «Рубина» вернется — пока неясно. Тяжелый матч для команды, которая помимо очков теряет и ведущих игроков.

Слуцкий пытался изменить игру и спасти матч: в концовке все три нападающих «Рубина» вышли на поле с задачей забить и сравнять счет. Но моментов в атаке им создать толком не удалось: последний пас, удар — до этого было далеко.

Хвича Кварацхелия не забивает пенальти. Фото ФК «Нижний Новгород»

Пенальти должен был бить не Кварацхелия, а Дрейер. Но грузин проигнорировал Слуцкого

Другой ключевой момент матча помимо травмы Самошникова — промах с пенальти. Кварацхелия заработал на себе фол в штрафной и решил исполнить удар, несмотря на требование Слуцкого. Изначально тренер назначил пенальтистом датчанина Андерса Дрейера.

«Я сообщил ему на тренировке, что в случае пенальти он будет бить. И был уверен, что он отстоит эпизод. Но, к сожалению, этого не произошло», — отметил Слуцкий на пресс-конференции.

Не очень хорошая история для команды, которая никого не красит. Игнорирование требования Слуцкого привело к поражению. Дрейер тоже мог промахнуться, но это было бы тренерское решение, а не самодеятельность игроков.

Понятно, что Кварацхелия, который пока проводит плохой сезон, хотел реабилитироваться и встряхнуться, забить важный гол. Мотивация игрока понятна, но теперь грузина наверняка ждет жесткий разнос от тренера. С ответственностью он не справился и подвел команду.

«Рубин» проваливает второй сезон Слуцкого: «Играем мы плохо — это правда»

«Рубин» остаток матча после промаха с пенальти выглядел разобранным. В одной из попыток выйти в контратаку Хван Ин Бом делал передачу Онугхе, который просто отвернулся, и мяч попал ему в пятку, отскочив в сторону. Мелочь, но показательная — из таких эпизодов строится игра и общий рисунок. У «Рубина» его толком и не было: даже все удары в створ были нанесены из-за пределов штрафной без особой сложности для вратаря.

Слуцкий сразу после финального свистка быстро направился в раздевалку, где игроков наверняка ждал жесткий разговор. «Рубин» после вылета от «Ракува» откровенно развалился — одна победа в восьми матчах и очень много вопросов к качеству игры. Это признает и Слуцкий.

«Играем мы плохо — это правда. Испытание второго сезона самое сложное, и мы все его не проходим», — заключил он. Тренер был в ярости в концовке матча, когда в простых эпизодах игроки ошибались в решениях.

На выходе со стадиона грустный Слуцкий, который тяжело переживает неудачи, подошел к болельщикам для фото, но на вопросы не отвечал. Что конкретно не так стало с командой, которая весной выглядела одной из самых ярких в лиге, тренеру коротко и не объяснить.

Есть вопросы к его решениям, к физическому состоянию команды, к селекции. Опытные лидеры прошлого сезона были либо проданы, либо оказались в ужасной форме, и это не могло не привести к проблемам. У «Рубина» есть короткая пауза на матчи сборных, чтобы хоть как-то их решить и спасти сезон. Иначе говорить о еврокубковых амбициях будет неуместно.