«Спартак» встретится с «Краснодаром» в 28-м туре чемпионата России в субботу, 11 мая. Матч состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Красно-белые занимают 5-е место в таблице чемпионата, в их активе — 43 очка. Краснодарский клуб с 50-ю баллами располагается на 2-й строчке премьер-лиги.

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