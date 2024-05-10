«Крылья Советов» — «Ахмат»: гости ведут в счете после первого тайма

«Ахмат» побеждает «Крылья Советов» после первого тайма матча 28-го тура РПЛ — 1:0. Встреча проходит в Самаре.

Гол на 45+1-й минуте забил форвард грозненцев Мохамед Конате, реализовав выход один на один после передачи Бернарда Бериши.

«Ахмат» за 45 минут нанес 6 ударов по воротам, «Крылья» — 10.