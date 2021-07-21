Слуцкий спел песню про Казань. Новый ролик «Рубина» к старту сезона в РПЛ

«Рубин» на своем канале в YouTube опубликовал песню главного тренера Леонида Слуцкого к старту нового сезона Тинькофф РПЛ.

«Трудно выразить словами нашу любовь к Казани, Татарстану и «Рубину», поэтому мы решили выпустить новую песню и снять клип», — говорится в описании к видео.

В этом ролике также участвуют игроки команды. Слуцкий на протяжении видео исполняет песню о любви к Татарстану и казанскому клубу.

По итогам чемпионата казанцы заняли 4-е место и вышли в Лигу конференции. В третьем квалификационном раунде турнира «Рубин» встретится с победителем пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша).