Слуцкий спел песню про Казань. Новый ролик «Рубина» к старту сезона в РПЛ
17:20
«Рубин» на своем канале в YouTube опубликовал песню главного тренера Леонида Слуцкого к старту нового сезона Тинькофф РПЛ.
«Трудно выразить словами нашу любовь к Казани, Татарстану и «Рубину», поэтому мы решили выпустить новую песню и снять клип», — говорится в описании к видео.
В этом ролике также участвуют игроки команды. Слуцкий на протяжении видео исполняет песню о любви к Татарстану и казанскому клубу.
По итогам чемпионата казанцы заняли 4-е место и вышли в Лигу конференции. В третьем квалификационном раунде турнира «Рубин» встретится с победителем пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша).
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