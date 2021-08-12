«Рубин» вылетел из еврокубков: ноль голов, убитое поле, молчащие фанаты. Не спас даже пенальти

Бесславный вылет команды Слуцкого.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Ответный матч

«Рубин» (Россия) — «Ракув» (Польша) — 0:1 д.в. (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Гутковский, 111.

Нереализованный пенальти: Хакшабанович, 120+2 (вратарь).

«Рубин» (Россия): Дюпин (Н.Медведев, 120+1), В.Игнатьев (Зотов, 94), Бегич, Уремович, Костюков (Бакаев, 106), Йевтич (Мусаев, 56), Самошников, Хван Ин Бом (Сайто, 108), Кварацхелия (И.Игнатьев, 106), Абильдгор, Хакшабанович.

«Ракув» (Польша): Ковачевич, Арсенич, Невулис, Полетанович (Выдра, 97), Тудор, Цебуля (Шелаговски, 97), Папаниколау, Кун (Рундич, 117), Иви Лопес, Вдовяк (Длугош, 75), Муселик (Гутковский, 84).

Предупреждения: Костюков, 38. Вдовяк, 39. Мусаев, 63. Невулис, 86. Самошников, 105. Сайто, 109. Выдра, 120+2.

Удаление: Самошников, 106.

Судьи: Богнар. Бузаш, Кобор (все — Венгрия).

12 августа. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

Первый матч — 0:0.

Почему «Рубин» провалился с таким треском?

Очень показательный момент дополнительного времени: между таймами «Ракув» собирался в круг, лидеры команды говорили речь и мотивировали друг друга, свою лепту вносил и тренер. «Рубин» же выглядел разрозненно и как-то удрученно. Кого-то в чувство приводили врачи, кто-то пил воду, кто-то слушал персональные подсказки тренеров.

Скромный клуб из Польши, который в этом году отмечает столетие, сплотился и выбил из турнира миллионеров из Казани. В двух матчах с поляками команда Слуцкого не смогла отличиться.

«Рубину» не хватало Деспотовича: сербский нападающий сидел на трибунах и наблюдал, как Костюков и Игнатьев не справляются с тем, чтобы качественно его заменить. Не было глубины атаки, моментов, а забросы в основном забирали защитники «Ракува».

Закрыли и Хвичу. Мобильная схема с тремя центральными защитниками помогла «Ракуву» неплохо обороняться на флангах. Грузин обыграет одного, но затем встречает еще двоих — такой сценарий по ходу игры встречался много раз. Часто Кварацхелию гнали в центр, где он упирался в опорников. Важнейший матч Хвича не провалил, но свои лучшие качества показать точно не смог.

Илья Самошников вспылил после первой желтой, которая действительно была спорной. Но эмоции он погасить не смог и через 20 секунд после возобновления второго экстра-тайма влетел в ногу защитника. Глупый фол, который оставил команду в меньшинстве в решающий момент игры.

Кошмар для «Рубина» начался с удаления Самошникова ?



Илья заработал первую желтую в конце первого овертайма. А во второй части дополнительного времени cхлопотал вторую ?



Но все ли нарушения Самошникова тянули на желтую? Как ты считаешь? ? pic.twitter.com/dxvF8vaLjE — Матч ТВ (@MatchTV) August 12, 2021

С правого фланга «Ракув» и организовал победный гол, найдя открытую зону.

«Рубину» нечем оправдываться — ни плохим полем, ни судейством, ни потерями в составе. Даже свои болельщики, которые заполнили трибуны, не могли зарядиться от игры команды и поддержать ее как полагается.

У «Рубина» на стадионе было много зрителей, но не было поддержки

Весь первый тайм фанатский сектор «Рубина», куда пришло около тысячи зрителей и около сотни активных фанатов, провел в тишине. После перерыва фанаты вдруг взорвались громкой кричалкой: целую минуту скандировали «Казань!», встряхнув камерную атмосферу на стадионе.

Но затем развернулись, сложив руки за голову, — это был жест в знак протеста против полицейских ограничений. Фанатам не разрешили принести баннеры, что вызвало такую реакцию и молчание.

Никаких кричалок, зарядов — фан-сектор казанцев в ответственном матче молчал и оставил команду без шумовой поддержки. К фан-сектору в перерыве даже подходил хавбек Солтмурад Бакаев, оставшийся в запасе, чтобы узнать, почему фанаты молчат. В ответ ему объяснили, что протестуют против полиции и не будут заводить трибуны стадиона.

На «Ак Барс Арену» пришло чуть больше 11 тысяч зрителей, которые порой взрывались при атаках хозяев, изредка шумно выражали поддержку. Но в целом «Рубин» свой матч провел буквально как в театре. Тихая и камерная атмосфера, возможно, повлияла на ход игры. Казанцы тоже выглядели натужно, как-то пассивно и не смогли найти сил, чтобы забить.

Только в дополнительное время фанатский сектор включился: «Рубин» потерял Самошникова, а затем и пропустил. Фанаты все-таки решили забыть обиду на полицию и поддержать команду в тяжелый отрезок.

Когда трибуны проснулись и начали гнать команду, «Рубин» в концовке мог вытащить тяжелый матч: Уремовича сбили в штрафной, и рефери назначил пенальти на 120-й минуте. Ложная надежда — Хакшабанович не реализовал свой удар. Вратарь Ковачевич снова помог «Ракуву» спастись: в прошлом раунде с «Судувой» он выиграл серию пенальти, а в Казани не допустил, чтобы дело до нее вообще дошло.

Парни Слуцкого получили отличный шанс все исправить ?



Забей Хакшабанович пенальти, матч перешел бы в серию 11-метровых. Но вратарь «Ракува» потащил удар в угол ? pic.twitter.com/rncm948d0f — Матч ТВ (@MatchTV) August 12, 2021

Казанцы вернулись в еврокубки впервые за семь лет, но вылетели быстрее, чем ожидалось. «Рубин» поддержал тенденцию с провалом россиян в Европе.