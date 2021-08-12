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«С твоей мамой». Грубый ответ Деспотовича болельщику после поражения «Рубина»

22:27
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович грубо ответил подписчику в Instagram-аккаунте «Матч премьер».

Один из болельщиков написал: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то играл бы в «Барсе» и «Реале». Где ты, Джордже Деспотович».

«С твоей мамой», — ответил футболист.

Ранее «Рубин» проиграл польскому «Ракуву» (0:1) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций и вылетел из турнира.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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