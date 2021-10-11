Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Динамо»

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. «Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Крыльев Советов» на 58-й минуте матча, сообщает сайт лиги.

Решение комиссии: судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов».

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Крыльев Советов» совершает удар сзади коленом в опорную ногу нападающего, ставший причиной его падения.

«Уфа» — «Урал» (Екатеринбург)

«Уфа» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Урала» на 90+1-й минуте матча.

Решение комиссии: судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала».

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» не совершал контакта с мячом рукой, что подтверждается имевшимися в распоряжении ВАР ракурсами телевизионной трансляции.