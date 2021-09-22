Слуцкий против судей. Как тренер ругался с арбитрами в «Олимпии», Голландии и после возвращения в Россию

«СЭ» вспоминает, как тренер переживал конфликты с судьями

После матча «Рубина» с «Зенитом» главный тренер казанцев Леонид Слуцкий раскритиковал работу судьи Сергея Иванова. Специалист назвал его профнепригодным и отметил, что он преднамеренно его удалил.

«У меня вылетел правый боковой». Как Слуцкий ударил арбитра в матче «Олимпии»

Первый судейский скандал с участием Слуцкого случился еще в «Олимпии», и дело дошло даже до рукоприкладства. В июле 2000 года в выездном матче «Олимпии» против саранской «Светотехники» во второй лиге судья Николай Павлов откровенно засуживал команду Слуцкого: засчитал гол из офсайда и назначил пенальти за фол, которого не было.

По ходу игры возникла потасовка игроков с судьей, которого вытолкнули в техническую зону, — одному из футболистов показали красную карточку. События разворачивались рядом со Слуцким, который не выдержал и ударил арбитра.

«В тот момент у меня было чувство, будто кто-то незаслуженно бьет моего ребенка — и, как отец, я не выбирал методов защиты. Видел, что на меня смотрят эти 17-18-летние пацаны, которые не понимали, что происходит, и своими взглядами говорили: «Защитите нас как-то, в конце концов!»



И на каком-то абсолютно рефлекторном уровне у меня вылетел правый боковой. Такую вот я выбрал форму защиты. Хотя, конечно, и ужасным способом. Бить судью — не самый эффективный способ изменить мир», — объяснил свой поступок молодой тренер.

Итог: КДК РФС отстранил Слуцкого от работы до конца сезона, хотя рассматривался вариант и пожизненного отстранения. Тренера поддержал бывший судья Алексей Спирин, который сказал: «Это молодой тренер, давайте дадим ему шанс».

А судью Павлова, который получил в бровь от Слуцкого, отстранили от профессии, и его работу признали некачественной даже для второй лиги.

«Худший арбитр в мире»: скандал в Голландии — Слуцкий против Гезюбюйюка

Самый крупный зарубежный баттл Слуцкого против рефери — критика Сердара Гезюбюйюка в период работы в «Витессе» после матча с «ПСВ». В первом тайме рефери назначил пенальти в пользу команды Слуцкого, но после оценки видеоповтора отменил решение. Был и еще один неназначенный пенальти, зато не в пользу «Витесса» рефери дважды указал на «точку» и удалил защитника ван дер Верффа.

Во время матча Слуцкий не ругался с арбитром, но после выдал огненный спич: «Знаете, мне кажется, все дело в личной неприязни. В третий раз подряд он допускает ту же ошибку. В каждом матче в эредивизи я ни разу не думал о работе судей. Топовое судейство, на уровне Лиги чемпионов. Все судьи открыты, очень дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руку. Он ни разу не поздоровался, ни разу не попрощался, ни разу не пожал руку, ни разу не ответил ни на один мой вопрос, который я ему задавал, в том числе почему он не использовал видеоповтор при первом голе».

? | Leonid Slutskiy noemt Serdar G?z?b?y?k 'de slechtste scheidsrechter van de wereld'.



«Hij denkt dat hij God is.»#vitpsvhttps://t.co/zmDUhpmGCW pic.twitter.com/C64oGJ0anA — ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2019

«Он слишком высокомерный, слишком эгоистичный, — продолжал Слуцкий. — Он бог, и все болельщики, 21 тысяча, пришли, чтобы полюбоваться на его игру. Но это не его игра! Он как официант. Он должен быть рядом с игрой, потому что он просто судья. Самые важные люди здесь — игроки. Он же думает, что главный он. За 10 месяцев я ни разу не видел такого человека — ни пожать руку, ни поздороваться, ни попрощаться Он никогда не ошибается, никогда не объясняет свои ошибки или другие решения. Очень высокомерный, очень эгоистичный и худший судья в мире, которого я видел за всю свою жизнь».

Леонида Викторовича дисквалифицировали на одну игру за критику арбитра, с которым тренеру устроили очную ставку на голландском телевидении.

?? De strijd tussen Leonid Slutsky en Serdar G?z?b?y?k is aan! Ook een dag later staat de Rus nog altijd achter zijn woorden ? pic.twitter.com/8PDkxJdN3f — Ziggo Sport (@ZiggoSport) April 8, 2019

Арбитр удивился критике от тренера, а Слуцкий сказал, что у него есть вопросы к судье, но был уже более мягок.: «Я уважаю судей, это тяжелая работа. Возможно, в следующий раз нам стоить выпить вместе чашку чая или кофе».

Слуцкий против Иванова: «Они нас всех считают идиотами»

Первый раунд в истории конфликта Слуцкого с Ивановым был еще в прошлом году в первом туре прошлого сезона. Тогда тренер впервые загорелся по теме проблем в судействе. Сергей Иванов в матче с «Локомотивом» не увидел оснований для пенальти, когда Иван Игнатьев упал в штрафной после стыка с Гильерме, и это вывело из себя Слуцкого.

Сергей Иванов удалил тренера в перерыве матча, а затем показал ему красную, когда Слуцкий вышел на поле на второй тайм. Казанцы тогда проиграли и на пресс-конференции тренер не оставил на Иванове живого места.

«Арбитр Иванов утверждает, что 11-метрового не было. При том, что я работаю футбольным тренером больше 30 лет. На мой взгляд, в этом эпизоде: пенальти даже не обсуждается, красная карточка Рыбусу, потому что он делал движение и никак не в мяч. Я спрашиваю: почему не смотрели ВАР? Он говорит: неочевидный момент. Какой же момент должен быть очевидным, кто-нибудь может мне объяснить, чтобы смотреть ВАР?! Вам дали ВАР в помощь, а они трактуют по-своему.



Вот я спрашиваю сейчас на пресс-конференции главу судейского комитета Кашшаи, пусть он даст оценку, был пенальти или не было. Если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было. При том, что, еще раз говорю, более очевидного пенальти сложно придумать. Они нас всех считают идиотами. Они не объясняют правила. Ведут себя так, как считают нужным».

В итоге Леонида Викторовича наказали по итогам КДК РФС: он был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 200 тысяч рублей. А Иванов, по мнению экспертов, правильно не назначил пенальти, и к его работе не было претензий.

Вилков, «обслуживающий персонал» и обида Мешкова

После недавнего удаления Слуцкого одним из тех, кто активно поддержал Иванова, был судья Михаил Вилков. У него давняя обида на тренера «Рубина», и мотивация понятна.

«Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда английской премьер-лиги с командой ФНЛ-2. Высокообразованный тренер не должен позволять вести себя подобным образом!» — сказал Вилков.

Весной судью отстранили от работы пожизненно — последней каплей стала работа на игре «Локо» с «Ростовом», в которой он грубо ошибся дважды. В медиа решение РФС поддержал активнее других Слуцкий.

«То, что сейчас господин Хачатурянц отстранил Вилкова пожизненно, — я просто аплодирую ему стоя с криками «браво» и «бис», покупаю билеты на все его премьеры на 10 лет вперед. Арбитр — это обслуживающий персонал, хороший официант, который должен делать романтический вечер влюбленных приятным. Так же и арбитр, он должен делать хороший футбольный вечер, когда люди пришли посмотреть на футболистов.



Я ни разу не слышал, чтобы болельщик говорил: «Пойду посмотреть на арбитра Вилкова, очень импонирует его манера арбитража». Ни разу такого не слышал», — сказал тренер.

Эти слова обидели Вилкова, который в осенней части сезона ошибался и в матче с участием «Рубина». История с катящимся мячом, который не катился, просмотр ВАР после свистка о возобновлении игры — Слуцкий запомнил все эти ляпы и поэтому порадовался бану Вилкова.

А в последнем матче сезона тренеру не пожал руку судья Виталий Мешков, который, видимо, таким образом выразил поддержку Вилкову.

«Судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону. Видимо, арбитры обиделись на мои слова. Когда я говорил про обслуживающий персонал, то это не была попытка оскорбить судей. Много раз слышал фразу: «Матч обслуживает бригада арбитров...» Именно «обслуживает». Я разве открыл Америку, что судьи — обслуживающий персонал?» — спрашивал тренер в колонке для «СЭ».

Борьба Слуцкого с судьями вылилась и во второе удаление от Иванова в игре с «Зенитом». Тренер всего за год получил две красные карточки, хотя до этого не видел их перед собой больше 15 лет. Наверняка это не последний случай, когда Слуцкий поднимает вопрос судейства: лучше оно в ближайшее время точно не станет, а сам тренер не будет молчать, когда снова увидит грубые ошибки в матче его команды.