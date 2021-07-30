«Рубин» играет так же круто, как поет и снимает клипы. Отличный старт сезона для команды Слуцкого

Казанцы на классе обыграли « Арсенал ».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) — 0:3 (0:3)

Голы: Хван Ин Бом, 12 (0:1). Деспотович, 37 — с пенальти (0:2). Кварацхелия, 40 (0:3).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Смольников, Бурлак, Новосельцев, Степанов (Бьорнстрем, 63), Ткачев, Костадинов (Пантелеев, 46), Чаушич, Давиташвили (Хлусевич, 46), Луценко (Тудорие, 82), Марков (Э.Кангва, 46).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Бегич, Уремович (Зотов, 82), Шатов, Зуев (В.Игнатьев, 65), Йевтич (Костюков, 65), Самошников, Хван Ин Бом (Мусаев, 46), Кварацхелия (Бакаев, 69), Деспотович, Хакшабанович.

Предупреждения: Бегич, 24. Костадинов, 33. Смольников, 53. Бакаев, 70.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Чельцов (Москва), Данченко (Уфа).

ВАР: Турбин (Дмитров). Калугин (Москва).

30 июля. Тула. Стадион «Арсенал».

«Рубин» во втором туре РПЛ обыграл в Туле «Арсенал» и пока возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Команда Леонида Слуцкого сделала заявку на очередной удачный сезон.

«Рубин» выиграл матч еще в первом тайме

Второй тайм в Туле не имел никакого смысла: казанцы побеждали на классе, контролировали игру, а у «Арсенала» даже после трех замен в перерыве ничего не клеилось. Туляки даже после ошибок Юрия Дюпина не могли поразить ворота, а у «Рубина» получалось практически все.

Первый гол казанцев — отличная комбинация с передачами в касание после выхода из обороны. Теневой лидер «Рубина» Хван Ин Бом выглядел здорово при игре из глубины поля, начинал атаки, создавал для партнеров зоны и успевал на завершение. Его единственный удар по воротам стал голевым после паса Джордже Деспотовича, а затем серб забил уже сам с пенальти, который заработал.

Не обошлось без шедевра Хвичи Кварацхелии: гол из-за пределов штрафной в дальнюю «девятку» постепенно становится его визитной карточкой. Такие мячи он забивал в прошлом сезоне, этим летом «Химкам», а сегодня досталось уже «Арсеналу».

Грузин здорово взаимодействовал с Сеядом Хакшабановичем, который сместился на левый фланг — туда его и покупали как сменщика Хвичи и оттуда он отдал свою первую голевую передачу в чемпионате России.

А Кварацхелия снова показал, почему «Рубин» так надеется на скорую продажу грузина в Европу. При комфортном счете Слуцкий снял свою главную звезду с поля, чтобы поберечь то ли для будущего трансфера, то ли для ближайших матчей в отборе Лиги конференций и в чемпионате. Уже 5 августа у казанцев игра в Польше против местного «Ракува».

Кого Писарев смотрел для сборной ?

Матч в Туле посетил один из помощников нового главного тренера сборной России Валерия Карпина — Николай Писарев, который в наушниках всматривался то в поле, то в экран своего смартфона.

Николай Писарев.

Вероятно, тренера интересовали кандидаты в сборную из «Рубина»: Дюпин, Илья Самошников, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев. Правда, показать себя с лучшей стороны смог только левый защитник. После матча со «Спартаком» в первом туре Самошников отлично выглядел и в Туле. Он поучаствовал в первой голевой атаке — отдал тонкий пас в штрафную на Деспотовича и в целом здорово выглядел в отборе. Если защитник «Рубина» не сбавит и будет так же стабилен, то должен быть в сборной.

Дюпин провел очередной «сухой» матч, но играл не без помарок. Несколько сейвов при навале «Арсенала» сделали защитники, а сам голкипер на выходах из ворот выглядел не так надежно, как обычно.

Старт «Рубина» — заявка на медали ?

После провала на Кубке Матч Премьер состояние «Рубина» тревожило: один забитый гол с игры, очень много пропущенных мячей, неясность по окончательному составу. На фоне клипов «Рубина» и успехов в YouТube была даже критика в сторону команды: якобы нужно лучше тренироваться, а не заниматься съемками.

«Рубин» во втором матче подряд показывают, что все эти упреки — глупость. Съемки клипов и запись песен не имеют негативного влияния на команду, как думают обыватели. Игрок ведь не ездит на съемки вместо того, чтобы тренироваться.

Ведь успехи «Рубина» в том числе связаны с хорошей атмосферой в клубе, которую невозможно создать без таких процессов, как творческая работа, встречи, тимбилдинг. Пока игра казанцев так же хороша, как и их креатив вне поля. К «Спартаку» на товарищеском турнире вопросов, наоборот, не было, но сезон показывает, что победы там ни о чем не говорят, как и поражения.

Два тура - слишком мало для глобальных выводов. Лидерство «Рубина» — пока лишь что-то символическое. Но трудно удержаться от оценок если не перспектив, то состояния команды. Такого сильного «Рубина», как в этом году, включая и весеннюю часть прошлого сезона, не было очень давно.

Да, казанцы к сентябрю могут потерять Хвичу, нуждаются во втором сильном центральном защитнике, возможно, команде не помешал бы и нападающий, а лучший россиянин команды Макаров пока тяжело набирает форму. Но даже со всеми этими сложностями «Рубин» — претендент на медали, и старт сезона пока это только подтверждает.