Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» выйдет в ЛЧ, «Локо» возьмет бронзу, ЦСКА не попадет в еврокубки, «Ротор» вылетит в ФНЛ

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 08:00
Игорь Рабинер считает, что «Спартак» выйдет в Лигу чемпионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II РПЛ: лидеры. РПЛ: еврокубки. РПЛ: аутсайдеры.
Игорь Рабинер считает, что «Спартак» выйдет в Лигу чемпионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Прогноз Игоря Рабинера на 30-й тур.

К последнему туру РПЛ сохранилось еще достаточно интриг, чтобы смотреть развязку не с праздным, а с настоящим интересом. Обозреватель «СЭ» дает прогноз на то, чем все закончится. Лишь один матч 30-го тура, «Зенит» — «Тамбов», не влияет вообще ни на что, а встреча «Ростова» и «Краснодара» имеет локальное значение — ростовчане конкурируют с «Химками» за 8-е место, «быки» с «Ахматом» — за 10-е. Все остальные встречи ответят на четыре главных вопроса.

РПЛ: лидеры.
РПЛ: лидеры.

Турнирная таблица Тинькофф РПЛ здесь

Доменико Тедеско и&nbsp;Марко Николич.«Спартак» и «Локо» бьются за Лигу чемпионов, ЦСКА хочет в Европу

1. Кто попадет в квалификацию Лиги чемпионов — «Спартак» или «Локомотив»?

Пять потерянных железнодорожниками очков из шести в двух последних матчах с «Зенитом» и «Динамо» при двух труднейших, невзрачных, достигнутых в концовках, но все-таки победах «Спартака» над «Арсеналом» и «Химками» максимально облегчили задачу красно-белым. Им достаточно сыграть вничью в Грозном с не мотивированным турнирными задачами «Ахматом», и тогда «Локо» может забивать дома «Уралу» хоть десять — не поможет.

В том, что команда Андрея Талалаева на своем поле будет биться до последнего, у меня нет никаких сомнений. Но все же думаю, что «Спартак» со своей задачей справится. Все-таки у него слишком много стоит на кону, чтобы отдать место в главном еврокубке собственными руками в последний момент. Если бы спартаковцы не обыграли в прошлом туре «Химки» (чего по игре и не должны были сделать), сейчас им пришлось бы гораздо труднее, поскольку в Грозном их устраивала только победа. После красивой церемонии проводов Доменико Тедеско гости сделают все возможное, чтобы не смазать его последний матч.

«Ахмат» же выпадет из первой десятки в случае своего невыигрыша у «Спартака» и победы «Краснодара» в гостях над «Ростовом». Ничья «быков» оставит грозненцев на 10-м месте, даже если они проиграют красно-белым, — по личным встречам преимущество у «Ахмата».

Прогноз: «Ахмат» — «Спартак» — 1:2, «Локомотив» — «Урал» — 3:1

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;.Лещенко — за «Спартак», Медведев — за «Ахмат». И оба не верят в победу «Динамо». Прогнозы на 30-й тур РПЛ

2. Кто возьмет бронзу — «Локомотив», «Рубин» или «Сочи»?

У победителей Кубка стимул выиграть в последнем туре есть даже вне зависимости от результата матча «Спартака». Медали все-таки на дороге не валяются — пусть даже и бронзовые. Если даже «Локо» окажется в таблице ниже «Рубина» или «Сочи», в Лигу конференций красно-зеленые не упадут — выигрыш кубкового турнира гарантирует им минимум Лигу Европы.

Но стоит потратившему немало сил в финале столичному клубу дать осечку с «Уралом», можно не сомневаться: уж одна-то из двух региональных команд, от которых мало кто в этом сезоне ожидал такой прыти (а скорее всего, обе), победит и обгонит железнодорожников.

В последних турах команды Леонида Слуцкого и Владимира Федотова — на мой взгляд, двух сильнейших тренеров этого чемпионата — идут без сбоев. И даже команда третьего, Игоря Черевченко, мне кажется, сочинцев затормозить не сможет. «Ротор» же, несмотря на хорошую игру в Сочи, и подавно.

Все же полагаю, что позитивные эмоции компенсируют «Локомотиву» физические затраты в середине недели, и уральцев (опять же — абсолютно немотивированных) он обыграет. Хотя стоит обратить внимание на то, что «Урал» успешно играет в гостях против большинства сильных клубов — вничью завершились их выездные матчи с «Рубином», «Сочи», ЦСКА, «Краснодаром» и «Динамо». И лишь «Зенит» и «Спартак», сыграв вничью с «Уралом» в Екатеринбурге, на своих полях привезли ему по 5:1. Какая из двух крайностей сработает в Черкизове? Полагаю, никакая — матч завершится чем-то средним в пользу «Локо», то есть победой в два мяча.

Прогноз: «Локомотив» — «Урал» — 3:1, «Рубин» — «Ротор» — 2:0, «Химки» — «Сочи» — 0:1

РПЛ: еврокубки.
РПЛ: еврокубки.
Марио Фернандес и&nbsp;Игорь Дивеев: ЦСКА ворвется в&nbsp;топ-5?Кто выступит от России в Лиге чемпионов? Попадет ли ЦСКА в Лигу конференций?

3. Кто станет двумя участниками Лиги конференций от России — «Рубин», «Сочи» или ЦСКА?

С 99-процентной вероятностью армейцы прервут почти 20-летнюю серию выходов в еврокубки. Чтобы это произошло вновь, не только сам ЦСКА должен обыграть «Динамо» (что тоже далеко не факт), но и «Рубин» с «Сочи» обязаны одновременно проиграть, как вы уже знаете, соответственно дома «Ротору» и в гостях «Химкам». Два таких результата, причем еще и одновременно, — за гранью фантастики. Поэтому в Лиге конференций сыграют представители Казани и Сочи. Более того, полагаю, что бело-голубые на своей арене сделают все возможное, чтобы оправдаться перед болельщиками за неудачи последних туров, и сделают это.

Прогноз: «Рубин» — «Ротор» — 2:0, «Химки» — «Сочи» — 0:1, «Динамо» — ЦСКА — 2:1

РПЛ: аутсайдеры.
РПЛ: аутсайдеры.
В&nbsp;высший дивизион поднимутся &laquo;Крылья Советов&raquo; и &laquo;Нижний Новгород&raquo;.Переходных матчей между РПЛ и ФНЛ не будет. В высший дивизион поднимутся «Крылья Советов» и «Нижний Новгород«

4. Кто вылетит?

Как бы ни был прекрасен стадион в Волгограде и многочисленны его болельщики, с максимальной долей вероятности (хотя и с меньшей, чем выход ЦСКА в еврокубки) к «Тамбову» присоединится именно «Ротор». Допустить его ничью в Казани еще можно, но тогда нужно, чтобы «Уфа», опережающая «Арсенал» на очко, в очной встрече дома проиграла тулякам. При равенстве очков волгоградцы будут иметь над командой из Башкирии преимущество.

«Уфа» сейчас по качеству игры превосходит и «Ротор», и «Арсенал». Почти не сомневаюсь — башкирский клуб одержит победу. А в ФНЛ отправится «Ротор».

Прогноз: «Уфа» — «Арсенал» — 2:0, «Рубин» — «Ротор» — 2:0

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 11134
Все опросы
Как закончится матч 30-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

У Овечкина украли гол и записали на него передачу. Но он все равно привел «Вашингтон» к победе!
Голая дочь Толкалиной в рваных коготках — фото
Стало известно о других ЧП на аэродроме, где разбились парашютисты
Военный конфликт в Израиле

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр