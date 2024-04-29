«Ростов» — «Оренбург»: гости вышли вперед после ошибки Медведева

«Оренбург» открыл счет в матче против «Ростова» в 26-м туре РПЛ — 1:0.

На 13-й минуте за гостей отличился Хорди Томпсон. Мяч попал к чилийцу после нескольких ошибок защитников ростовчан и неудачной игры на выходе голкипера Никиты Медведева.