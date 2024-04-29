Мостовой: «Поражение от «Рубина» может дорого обойтись «Зениту»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я еще в начале сезона говорил, что у «Зенита» не будет отрыва за несколько туров до конца, — приводит Metaratings.ru слова Мостового. — Конечно, я не знал, что они умудрятся проиграть «Рубину». В этой игре «Зенит» потерял три очка, которые теперь могут дорого стоить. Несмотря на это, борьба за титул будет до последнего тура. Можно посмотреть календарь, и все сразу станет понятно».

За четыре тура до конца чемпионата «Зенит» и «Краснодар» набрали по 50 очков. Занимающее третье место «Динамо» отстает от лидеров на 3 очка.